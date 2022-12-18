 

“Ситуация будет усугубляться”: сбежавшую Орбакайте больше не ждут в России

18.12.2022, 13:15, Разное
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Переезд Аллы Пугачевой в Израиль не облегчил ситуацию, а с точностью до наоборот – заставил сбежавшую в США Кристину Орбакайте еще чаще бывать на Родине. Ведь “освободилась” такая огромная аудитория, ранее преданная ее матери.

Почему бы не проехаться через всю страну, облачившись в такой же как у матери балахон? Даже продюсер Павел Рудченко, как уже писали Дни.ру, уверен, что дочь Аллы Пугачевой пытается переманить слушателей, задействовав раскрученный образ своей матери в своих целях.

Приезжает, однако, Кристина Орбакайте в неизменном одиночестве: ее не сопровождают ни муж, ни дочь. Подтверждает это как нельзя лучше видео, которым поделилась в своем блоге дочь Примадонны. На ролике юная Клавдия Земцова рассказывает о своем домашнем задании. Говорит она уже с акцентом и с ошибками, что свидетельствует о том, что на русском языке Клавдия общается лишь дома.

Ролик прокомментировал дефектолог Родион Барабанов. На его взгляд, если девочка будет так же мало говорить на родном для семьи языке, то вскоре ей будет сложно общаться с родственниками. И рано или поздно окажется так, что ее больше не ждут в России: общий язык будет утерян.

“Ситуация будет усугубляться, если она будет реже говорить на русском.
Даже когда она будет говорить по-русски, думать она будет по-английски”, – поделился специалист своей точкой зрения на речевые особенности дочери Кристины Орбакайте.


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