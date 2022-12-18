Мнение: Эмиграция в виртуальный мир

Мы незаметно прошли черту, за которой графика в играх стала лучше, чем в реальной жизни. Микрософт вот уже много лет делает симулятор самолётов, в котором можно выбрать, например, Ан-225 и полететь на нём из Москвы в Сочи. Карта планеты в симуляторе детальная и обновляется, модели самолётов — тоже, так что игрок видит ровно то же, что и настоящие пилоты.

Сравните сами. Справа — реальное видео посадки самолёта в Гатвике, лондонском аэропорту. Слева — то же самое, но уже в симуляторе Микрософта (видео):

Как видите, уже сейчас компьютерная графика заметно качественнее, чем запись с настоящего видеорегистратора. Симуляция жизни чётче и детальнее, нежели сама жизнь.

Вот ещё, посадка в калифорнийском Сан-Хосе, реальная и симулятор (видео). Приземление в Краснодаре (видео). Мост Золотые Ворота в Сан-Франциско (видео).

Графика в играх — далеко не главное, однако корпорации управляются твердолобыми карьеристами, а конкретно в Микрософт начальство вообще немного особенное, не от мира сего. Неудивительно, что разработчикам Флайт Симулятор (Microsoft Flight Simulator) приказали сосредоточиться именно на графике. Разработчики, снимаю шляпу, с поставленной задачей справились почти идеально.

Реалистичные «фотографии» дизайнеры умели делать и раньше — к примеру, компьютерная модель Лил Микела с 2016 года ведёт инстаграм, и многие до сих пор путают красивую нарисованную девушку с настоящей:

Теперь постепенно к картинкам подтягивается и видео. Мы можем уже рассчитывать, что игры ААА-класса, вышедшие в этом десятилетии, будут радовать нас столь хорошей графикой, что кадры из игр можно будет использовать в качестве фейков для Телеграма.

По сути, графика в играх продвинулась достаточно, чтобы мы не могли уже надёжно отличить монитор от окна на реальную улицу. А следующим этапом станет избавление и от этого окна — качественные и лёгкие очки виртуальной реальности, которые будут погружать нас непосредственно в виртуальный мир. Тут пока что технологии не дозрели, — даже лучшим моделям очков не хватает мощности и разрешения, — но лет через 10, думаю, инженеры смогут уже показать нам приличные образцы.

С каждым годом становится всё сложнее объяснять стороннему наблюдателю, чем реальный мир лучше виртуального. Возьмём хотя бы тот же полёт. В реальной жизни пилоту надо долго и муторно учиться, а потом тратить кучу времени в никуда: на поездку до аэропорта на такси, на оформление бумаг, на ожидание разрешения на взлёт. В виртуальности пилоту достаточно запустить игру, чтобы он сразу же, минуя все формальности, оказался в гуще событий.

А ведь мы говорим про симулятор, сделанный на основе существующего мира! У игрока, которому нравятся эльфы с орками или космические корабли, выбора вообще нет — или погружайся в виртуальный мир, или забудь про мечту полностью. Да, согласен, в самолёте ты чувствуешь лёгкий наклон кресла во время взлёта. Но это животное ощущение радует только первые несколько раз, а потом приедается, и организм перестаёт обращать на него внимание. Тут как с говядиной у индусов. Если какой-нибудь зануда начнёт требовать материальных обоснований запрета на говядину, убедить зануду рациональными аргументами будет практически невозможно.

Для современного школьника, который с детства ходит по улицам, погрузив хоботок в смартфон, реальный мир стал всего лишь одним из многочисленных миров. И, например, для белого европейского подростка, который в реальном мире редко моется, не имеет жизненных перспектив и с самого рождения во всём виноват, эмиграция в виртуальность станет особенного заманчивым выбором.

Хорошо это или плохо — вопрос для отдельного обсуждения. Пока же замечу кратко, что игры делают детей умнее (ссылка). Оно и понятно — природа заложила в человека и в животных навык игры, чтобы детёныши могли учиться. А если ребёнок много учится, причём по комплексным и продвинутым «пособиям», его мозги развиваются быстрее, чем если бы он не играл.