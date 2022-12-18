Эксперты рассказали об индексации пенсий, росте пособий и выплат с 1 января 2023 года

Эксперты рассказали о грядущей с 1 января 2023 года индексации пенсий. Кроме того, новый год принесет рост пенсий и целого ряда других выплат для соотечественников.

Специалисты финансовой сферы и социальной политики объяснили гражданам РФ, как изменятся различные выплаты от государства с 1 января 2023 года. Большинство соотечественников ожидают традиционных индексаций пенсий, пособий и другой помощи. В следующем году россиян ожидает повышение МРОТ и прожиточного минимума. Так, минимальный размер в оплате труда повысится до 16 242 рублей, что соответствует 6,3-процентному росту данного критерия. Прожиточный минимум при этом достигнет 14375 рублей, на 4 процента выше нынешнего. Соответственно с указанными показателями вырастут и все остальные выплаты, зависящие от МРОТ и ПМ.

На данный момент динамика инфляции превышает рост базовых показателей социальной сферы. Однако в 2023 году власти ожидают, что региональные консолидированные бюджеты будут выполнены с дефицитом порядка 132,5 миллиарда рублей. Следовательно, на уровне субъектов РФ придется надеяться на поддержку от федерального центра. С 1 января нового года запланировано 4,8-процентное повышение страховых пенсий для получателей, которые не осуществляют трудовую деятельность. Средний рост здесь составит около 1 тысячи рублей, при этом среднегодовой размер пенсии достигнет 21 782 рубля. Индексированы будут выплаты из ПФ у свыше 30 миллионов неработающих получателей.

Вырастет выделяемая государством помощь и для малообеспеченных семей. С 1 января 2023 года родители детей до шести лет, а также женщины, находящиеся в положении, будут получать универсальное пособие. Оно заменит действующие на настоящий момент шесть пособий. При этом выплаты положены тем семьям, где доход на каждого члена семьи находится на уровне ниже прожиточного уровня. От этого будет зависеть и размер пособия составит 50% или 75 и даже 100 процентов от ПМ. Оформляется универсальное пособие без каких-либо дополнительных справок через портал госууслуг, а также в МФЦ или Фонде соцстрахования.