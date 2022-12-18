“Готова к новым отношениям”: певица Слава рассталась с 70-летним миллионером

Спустя почти месяц после свадьбы старшей дочери Анастасия Сланевская сама пополнила ряды завидных невест. Накануне певица сделала неожиданное признание в соцсетях, где сообщила, что рассталась со своим гражданским мужем, 70-летним бизнесменом Анатолием Данилицким, после 18 лет отношений.

Я официально рассталась с Анатолием. Причины рассказывать не хочу и не буду, потому что было много всего хорошего. Но в последние годы было очень много всего плохого, — заявила артистка.

Ранее Слава рассказывала, что с любимым они вынуждены были разъехаться из-за его храпа — сначала по разным спальням, потом и по разным квартирам. Разлука семье не пошла на пользу. Пока Сланевская колесила по гастролям, Данилицкий в своем микроблоге показывал, как весело проводит время в компании других красоток. И это не могло не задеть певицу.

42-летняя певица надеется, что в будущем году встретит нового достойного мужчину.

Так, что я красивая, прекрасная, талантливая готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным красивым, богатым, ответственным, заботливым обязательно, чтоб вкусно пах, симпатичным мужчиной, честным, порядочным, — бодрится Слава.

Напомним, роман бизнесмена Анатолия Данилицкого, тогда генерального директора ЗАО “Национальная резервная корпорация” и певицы Славы начался, когда Анастасии был 21 год, а ее избранник еще был женат. Это обстоятельство, почем, никак не смущало Славнескую. Более того, она никогда не тащила Анатолия под венец, хотя, как она сама утверждает, бизнесмен звал ее не раз. У пары есть общая дочь Антонина, девочке сейчас 11 лет.