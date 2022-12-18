Новогодние подарки

До Нового года 14 дней — и как обычно трудно выбрать подарок, доставки с маркетплейсов задерживаются, в магазинах очереди! А мы решили исправить эту ситуацию и сделать роскошную скидку в 23% на отличные подарки.

Несколько выгодных предложений:

1.Футболка «Делай как надо!» Любимая новинка Дмитрия Муратова. Как он написал соучастникам, «вместо покорного «Делай как должно, и пусть будет что будет». Предлагаю считать эпиграфом к следующему году».4000 ₽ — 3080 ₽

2.«Набор Судного дня». Мы очень надеемся, что вам никогда не понадобятся противогаз и дозиметр. Но пусть они у вас будут!20 000 ₽ — 15 400 ₽

3.Чехол «Слушайте, а не прослушивайте!» Право на частную жизнь не дают, его берут. Еще и со скидкой!3500 ₽ — 2695 ₽

4.Котоколлекция. Кто-то считает наступающий год «заячим», а кто-то — «кошачьим». Но на наших сувенирах совершенно точно живут «Два кота» авторства Петра Саруханова. Разбирайте!1500 ₽ — 1155 ₽

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