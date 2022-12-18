 

Мнение: Путин и армия

18.12.2022, 11:55, Разное
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Президент России Владимир Путин посетил «объединенный штаб родов войск, задействованных в СВО». На сайте Кремля выложили сообщение: «Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провёл совещание и отдельные встречи с командующими».

Сообщения о контактах президента с генералами на сайте Кремля появляются не очень часто. И каждый раз после этих сообщений происходят какие-то серьезные события.

Почему Путин посетил «объединенный штаб» на этот раз? Чего ждать России, Украине, миру?

Активизации спецоперации России на Украине? Или наоборот, затишья?

Поредполагаю, в Кремле, похоже, решили, что бы не произошло перед Новым годом, в восприятии населения это должно быть связано с поручениями президента России.

Или это посещение – не более чем сигнал сомневающимся: армия и Путин едины? Ни Пригожин с Кадыровы, ни Росгвардия с МВД и ФСБ, а именно армия – опора и надежда президента России?

Так или не так? Какие еще есть версии, почему Владимир Путин именно сейчас посетил «объединенный штаб родов войск, задействованных в СВО»?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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