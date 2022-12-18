Мнение: Путин и армия
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Президент России Владимир Путин посетил «объединенный штаб родов войск, задействованных в СВО». На сайте Кремля выложили сообщение: «Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провёл совещание и отдельные встречи с командующими».
Сообщения о контактах президента с генералами на сайте Кремля появляются не очень часто. И каждый раз после этих сообщений происходят какие-то серьезные события.
Почему Путин посетил «объединенный штаб» на этот раз? Чего ждать России, Украине, миру?
Активизации спецоперации России на Украине? Или наоборот, затишья?
Поредполагаю, в Кремле, похоже, решили, что бы не произошло перед Новым годом, в восприятии населения это должно быть связано с поручениями президента России.
Или это посещение – не более чем сигнал сомневающимся: армия и Путин едины? Ни Пригожин с Кадыровы, ни Росгвардия с МВД и ФСБ, а именно армия – опора и надежда президента России?
Так или не так? Какие еще есть версии, почему Владимир Путин именно сейчас посетил «объединенный штаб родов войск, задействованных в СВО»?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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