 

“Девочка со спичками”: совсем не детская сказка

18.12.2022, 11:50, Разное
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В своей творческой философии Ганс Христиан Андерсен
настолько преуспел, что сюжет и мораль его “Девочки со спичками”
отражается едва ли не в каждой социальной макро и микросфере.

Согласно сюжету, в канун Нового года маленькая нищая девочка
брела по улице с непокрытой головой и босая, потому что вышла в огромных туфлях,
одну из которых утащил некий мальчишка под дурацким предлогом. Бедняжка
пыталась продать спички, но ни гроша не выручила. И тогда замерзшая героиня
сказки села за выступом дома и зажгла спичку, но вместо банального огонька
увидела волшебное чудо. Так повторилось второй и третий раз, а потом девочка чиркнула
всеми спичками и ушла к Богу с улыбкой.

На первый взгляд кажется, что конец грустный, но все не так
однозначно. Давайте поставим “Девочку со спичками” Андерсена в условия
деятельности современного предприятия.

Тогда выходит, что девочка — это сотрудница организации, на
повестке которой лютый мрак. Туфли дали не по размеру и пришлось идти босиком —
сотрудница утонула в работе, которой ее загрузили, поэтому грань между рабочим
и свободным временем стерлась. В этих условиях ей еще нагадил мальчишка —
паршивый коллега, который никчемно работает и вечно завидует.

Вдобавок руководство обесценило результаты труда работяги,
то бишь спички, а ведь она в них душу вложила. И когда терпение лопнуло, она
перестала стараться шаг за шагом, то есть решила сжигать спички, а потом резко
уволилась в канун Нового года.

Выходит, что Андерсен создал в некотором роде памятку
для начальства. Мол, посмотрите за выступ дома, не начала ли там ваша девочка
спички сжигать, а то вдруг еще уйдет под Новый год и не пожалеет.


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