“Девочка со спичками”: совсем не детская сказка

В своей творческой философии Ганс Христиан Андерсен

настолько преуспел, что сюжет и мораль его “Девочки со спичками”

отражается едва ли не в каждой социальной макро и микросфере.

Согласно сюжету, в канун Нового года маленькая нищая девочка

брела по улице с непокрытой головой и босая, потому что вышла в огромных туфлях,

одну из которых утащил некий мальчишка под дурацким предлогом. Бедняжка

пыталась продать спички, но ни гроша не выручила. И тогда замерзшая героиня

сказки села за выступом дома и зажгла спичку, но вместо банального огонька

увидела волшебное чудо. Так повторилось второй и третий раз, а потом девочка чиркнула

всеми спичками и ушла к Богу с улыбкой.

На первый взгляд кажется, что конец грустный, но все не так

однозначно. Давайте поставим “Девочку со спичками” Андерсена в условия

деятельности современного предприятия .

Тогда выходит, что девочка — это сотрудница организации, на

повестке которой лютый мрак. Туфли дали не по размеру и пришлось идти босиком —

сотрудница утонула в работе, которой ее загрузили, поэтому грань между рабочим

и свободным временем стерлась. В этих условиях ей еще нагадил мальчишка —

паршивый коллега, который никчемно работает и вечно завидует.

Вдобавок руководство обесценило результаты труда работяги,

то бишь спички, а ведь она в них душу вложила. И когда терпение лопнуло, она

перестала стараться шаг за шагом, то есть решила сжигать спички, а потом резко

уволилась в канун Нового года.

Выходит, что Андерсен создал в некотором роде памятку

для начальства. Мол, посмотрите за выступ дома, не начала ли там ваша девочка

спички сжигать, а то вдруг еще уйдет под Новый год и не пожалеет.