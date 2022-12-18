 

“Антисептик”: махнувшая несколько рюмашек Васильева заговорила о ЗОЖе

18.12.2022, 11:50, Разное
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Звезды шоу-бизнеса любят ходить по телешоу: можно и погреться под софитами, и “подтянуть” чуть сползшую популярность, и поделиться секретом, который колет изнутри рот и грудную клетку. А если еще и правильно выбрать интервьюера, то получится совместить полезное, с приятным. Как, например, получилось у Татьяны Васильевой.

Накануне она пришла к Лере Кудрявцевой в ее “Секрет на миллион”, да не одна, а с актрисой Юлией Рутберг. Практически с порога Лера предложила дамам немного согревающих напитков, чтобы “закрыть гештальт”: как выяснилось в начале выпуска, Юлия с Татьяной работали вместе, но не разу не чокались бокалами. Все присутствующие дамы сразу же с радостью согласились.

После Лера Кудрявцева задалась вопросом: как им, берущим в руки бокал с чем-то крепче сока, удается выглядеть так хорошо? Рутберг решила ответить первой, рассказав, что у нее есть некие обереги: моменты, когда она ведет гастрономически аскетичный образ жизни. “Чашку теплой воды, кефир, овощной суп, кусок отварной курицы с огурцом”, – поделилась Юлия Рутберг.

Недовольная ответом актрисы Лера Кудрявцева повернулась к Татьяне Васильевой, чтобы те поделилась своим опытом. “У тебя такая же история? Сейчас все зожники: матча, ягоды годжи, киноа, семена чиа…”, – спросила Васильеву Кудрявцева.

Татьяна дала понять, что заморские суперфуды ей чужды, ведь есть “нормальные средства”, которые с огнем не найти за границей. “Семена льна, шиповник, гречка, цикорий”, – поделилась секретами махнувшая несколько рюмашек Васильева.

Выяснить Кудрявцевой удалось и то, что настой льна защищает желудок от изжоги, а клюква, помимо витамина С, имеет еще одно важное свойство.

“Я думаю, что это вообще антисептик”, – зафиналила Татьяна Васильева.


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