Патриарх Кирилл: «Ничего хорошего с территории Турции к нам не приходило»

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл предостерёг руководство России от чрезмерного сближения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам предстоятеля, ничего хорошего с территории современной Турции на Русь никогда не приходило. Глава РПЦ напомнил о поддержке украинского раскола со стороны стамбульского патриарха Варфоломея, о сбитых турками военных самолётах, о крымских войнах и монголо-татарском иге.

Патриарх Кирилл отметил, что за более чем тысячелетнюю историю Руси с территории современной Турции приходили исключительно разрушительные, вредные и чуждые русскому духу идеи. Русский князь Игорь пытался покончить с турецкой угрозой и даже взял Стамбул, но, к сожалению, не уничтожил это «гнездо порока».

– Когда святой князь Игорь прибивал щит на врата Стамбула, он оказал туркам поистине русскую, христианскую милость. Этих язычников нужно было покарать огнём и мечом, – считает патриарх. – И не было бы тогда никаких байрактаров, никакого вывоза русского зерна с территории Украины, не было бы русско-турецких войн… Не было бы даже и монголо-татарского ига.

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