Мнение: О новых ножах в спину Украины… «Зрада» на подходе?

Сейчас всё чаще говорят о «стратегическом тупике» промеж Украиной и Россией. Как о локальном — ненастье и распутица сковывают боевые действия, так и о большом: незашоренным наблюдателям уже понятно, что на данный момент своих максималистских целей не в состоянии добиться ни одна из сторон. По этой более чем уважительной причине «стратегическая мысль» заработала снова. Информационную паузу надо чем-то заполнять.

Нет-нет, формально всё как всегда. Европейские и американские чиновники клянутся помогать Украине «столько, сколько потребуется». Уходящий генсек #НАТО Йенс Столтенберг повторяет оруэлловскую мантру о необходимости военным путём заставить «президента [РФ Владимира] Путина сесть и вести мирные переговоры в духе доброй воли». Но начинаются и нюансы, заставляющие вспомнить метафору о «ноже в спину».

Так, немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что ФРГ в вопросе поддержки Украины следует «трём чётким принципам». Во-первых, это поддержка Украины лишь «по мере возможностей». Во-вторых, в приоритете — предотвращение прямой конфронтации между НАТО и Россией. «И, в-третьих, мы не будем действовать в одиночку. Это мерило нашей решительной и в то же время взвешенной политики», — подчеркнул нынешний глава правительства Германии.

То есть, пока #Украина выкладывается по полной, поддержка ей идёт «по остаточному принципу». С одной стороны, всё же идёт. Но с другой — как бы чего не вышло. По-немецки аккуратный, бухгалтерский подход.

Который перенимает и новый британский премьер, бывший инвестбанкир Риши Сунак. Формально, он тоже повёл себя правильно. Сразу после избрания мотанулся в Киев, сфоткался с украинским президентом Владимиром Зеленским и попытался на месте составить объективное впечатление. Посмотрел. Понял. Составил. И вот теперь, на фоне экономических проблем Соединённого Королевства, Риши Сунак предложил «провести аудит» британского участия в российско-украинском конфликте и того, как в его ходе используется военная помощь Великобритании. Один из тех правительственных чиновников, от которых журналисты узнали об этой идее, сравнил её со «сводным отчётом [инвестиционного банка] Goldman Sachs». А другой выразился ещё боле откровенно: «Весь смысл [аудита] в том, чтобы посмотреть на то, сколько мы вложили и что мы получили».

Рациональный инвестбанковский подход. И, конечно же, пока нет речи о том, что Британия, один из главных, после #США, спонсоров Украины, как-то пересмотрит свою помощь. Просто аудит. Просто баланс «вложили — получили». Просто затеянный в то самое время, когда ВСУ опять нуждаются во всём, от вооружений и боеприпасов до медикаментов и амуниции. Главком ВСУ Валерий Залужный уже через #СМИ клянчит 300 танков и 500 бронемашин, хотя ещё два месяца назад украинские спикеры похвалялись, будто получили «по ленд-лизу из России» почти 400 танков, не менее 700 единиц бронетехники и 170 артиллерийских систем. Куда, к слову, всё это подевалось? А теперь анонимные источники в английском правительстве опасаются, что «аудит» может задержать новые поставки, которые — с учётом текущего положения Украины — «в ближайшие зимние месяцы могут стать решающими».

Подобная скрупулёзность нового премьера не всем по вкусу. И в пример ему ставят предшественника и бывшего начальника Бориса Джонсона, который в бытность на Даунинг-стрит служил одним из локомотивов западной помощи Киеву. Но даже почётный гражданин Киева и Одессы, почётный черниговский казак и почётный доктор Львовского университета Борис Джонсонюк — сейчас уже не тот. В свежей колонке для WSJ он предложил помогать Украине до тех пор, пока российские войска не будут «отброшены к границам 24 февраля». С учётом того, что сейчас в Киеве даже восстановление российско-украинских границ 1991 года считают всего лишь предварительным условием для начала переговоров с Россией, это явная «зрада».

Впрочем, «личное мнение» Бориса Джонсона рассчитано на деловую американскую аудиторию. Для которой слишком плотное вовлечение США в междоусобицу туземцев на другой части света выглядит всё более ненужной роскошью на фоне охлаждения собственной экономики. Те, кто не связаны с ВПК, невольно задаются вопросом: «на кой ляд надо тратить новые бюджетные миллиарды на эту Ukraine, когда они могут потребоваться дома, если начнётся рецессия?». И не случайно вынырнул из нафталина старый лис Генри Киссинджер, повторив и конкретизировав свои предложения по «миру для Украины» с опорой на уже случившиеся «стратегические изменения». В этом контексте он предложил, не мудрствуя лукаво, провести «на особенно спорных территориях» некие «референдумы о самоопределении с международным наблюдением», принять Украину в НАТО и дать России не просто «гарантии безопасности», но своё место «в новой международной структуре [безопасности] для Центральной и Восточной Европы». Ох, недаром горячие украинские головы внесли его в базу «предателей»!

Что интересно: Россия пообещала предложения старого мэтра изучить, а вот украинская сторона их сходу отвергла. Мол, это означало бы «умиротворить агрессора путём принесения в жертву части территории Украины с получением гарантий о ненападении на другие государства Восточной Европы». Видимо, в Киеве прекрасно понимают, что после водной и энергетической блокады Крыма, после восьми лет «самообстрелов», воспитательных бомбардировок и «взорвавшихся кондиционеров» на Донбассе никакой референдум, даже под самым пристрастным «международным наблюдением» не сделает эти земли снова украинскими: только военная сила и тотальные зачистки. Но это к слову.

Главное же, что из этих всех месседжей в совокупности следует. А следуют из них не очень хорошие (для Киева с его «подростковым максимализмом») выводы:

1. Поддержка Украины со стороны Запада не безгранична, она осуществляется «по мере возможностей», не в ущерб себе;

2. Поддержка Запада не безусловна: соотношение издержек и выгод имеет значение, и у Запада в целом не очень высокая толерантность к риску;

3. Поддержка Украины для Запада не самоцель, а лишь инструмент для достижения его, Запада, целей — которые совсем не в том, чтобы ослабить или уничтожить Россию, и не в том, чтобы «принять Украину в братскую семью цивилизованных народов». Более того, у разных представителей «коллективного Запада» — при некоторой общности подходов — разные цели в этом конфликте.

И вот это вот всё — уже «зрада» или только подготовка почвы для неё?

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