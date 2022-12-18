Рианна впервые показала своего сына от A$AP Rocky

Долгих восемь месяцев певица и бьюти-магнат Рианна скрывала от общественности своего малыша, который появился на свет в мае этого года. За все это время звездная мама так и не раскрыла, как они с A$AP Rocky решили назвать своего первенца, и не запостила ни одной его фотографии — даже традиционных для таких случаев снимков пяточек. Но вчера вдруг решила исправить ситуацию. РиРи зарегистрировалась в TikTok и первым роликом, который она опубликовала, стало видео с участием ее сына.

В кадре мальчик сидит в автокресле и мило улыбается маме, пытаясь схватить телефон, которым она его снимает. Ролик сопровождается восторженными вздохами звездной родительницы.

Взломали, — гласит шуточная подпись под ним.

И это, возможно, не просто забавная фраза. Дело в том, что накануне папарацци застали звездное семейство на пляже в Калифорнии. 34-летняя певица и ее бойфренд рэпер A$AP Rocky наслаждались родительством в окружении большой съемочной группы. Эта постановочная фотосессия могла бы стать большим эксклюзивом, если бы не непрошенные свидетели. Не дожидаясь, пока первые снимки, сделанные папарацци, взорвут сеть, Рианна решила действовать на опережение.

Напомним, что Рианна впервые стала мамой в мае этого года, но до сих пор не показала лицо малыша. В начале ноября она дала большое интервью Entertainment Tonigh, в котором рассказала больше подробностей о первенце. Об их с A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) романе заговорили в начале 2020 года. Тогда певица только рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, а спустя время ее стали замечать в компании рэпера. Свои отношения звезды подтвердили только в 2021 году.