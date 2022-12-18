Развод? – Личное мнение

Ещё один громкий развод активно обсуждают последнее время. Варум и Агутин — люди видят все проблемы в семье и вполне логично задаются вопросом: когда разведутся?

«Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но всё жду, чтоб ты постучала», — изо всех сил поёт Агутин в новой песне.



Фото: Соцсети

Некоторые сплетничают, что уже развелись, просто не афишируют это. Другие думают, что развод состоится вот-вот.

Давайте разбираться.

Для меня очевидно, что этот брак давненько изжил себя. Агутин сидит на Голосе, фотографируется с поклонницами, а Варум живёт за океаном.

Нет, Леонид, конечно, прилетает к жене, но спустя 20-30 лет брака, это уже, на мой взгляд, формальность.

Ещё более очевидно, что Варум этот брак по идее не нужен. Женщина она уже не молодая, дочь взрослая, всё устроено в жизни, сама она обеспечена.

Люди не зря говорят о разводе — он логично вытекает из ситуации. Зачем этим людям нужен брак, когда он не нужен им?

Несмотря на всю логику и гуляющие по Интернету слухи, я думаю, что Агутин с Варум всё-таки не разведутся.

А зачем? Что это изменит в их жизни?

Любое действие должно иметь смысл. А тут смысла нет. Или вы видите в разводе Варум и Агутина какую-то пользу для них? Что развод может изменить в их жизни?

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