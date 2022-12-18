Американские туристы застряли в Перу из-за массовых протестов

Политическая нестабильность в Перу, вызванная недавним арестом президента Педро Кастильо, привела к перекрытию дорог и приостановке железнодорожного движения. Кроме того, гражданские беспорядки, охватившие страну, не дают покинуть её сотням туристов, включая граждан США, передаёт NBC.

Смертоносные протесты в Перу сковывают перемещение по стране и задерживают американских туристов в Мачу-Пикчу. После импичмента, ареста и задержания бывшего президента Педро Кастильо в начале этого месяца его сторонники вышли на улицы и вступили в столкновение с полицией. К настоящему моменту (в результате этих стычек. — ИноТВ) погибли более 20 человек.

Бывший вице-президент Джина Баварт, которая возглавила страну, заняла непримиримую позицию (по отношению к протесту. — ИноТВ) и объявила введение чрезвычайного положения. Но политическая нестабильность теперь подрывает туризм в Андах: дороги перекрыты, движение поездов приостановлено. По некоторым оценкам, несколько сотен туристов, включая американцев, оказались в ловушке у подножия знаменитого Мачу-Пикчу.

ДИНА ДЭНИЛС, жительница США: Насколько нам известно, они пытаются перебросить нас по воздуху в аэропорт Куско, но мы до сих пор не слышали ни одного вёртолета.

ТОМ ГРЭЙ, житель США: Во вторник дороги и тому подобное заблокировали. И нашему гиду пришлось давать взятку протестующим, чтобы они убрали препятствия.

ЖЕНЩИНА: И там было 18 заграждений.

Брайан Вега, сотрудник пожарно-спасательной службы в округе Майами-Дейд, подумывает о том, чтобы уйти пешком.

БРАЙАН ВЕГА, спасатель: Мы либо останемся, либо нам придётся самостоятельно эвакуироваться и надеяться на благополучное возвращение в Куско. Нужно пройти 30 километров, чтобы добраться до соседнего города, где есть дороги.

Государственный департамент поднял уровень предупреждения о поездках в Перу до третьего уровня (то есть советует воздержаться от визита в страну. — ИноТВ), ссылаясь на гражданские беспорядки.

АМЕРИКАНКИ: Мы очень скучаем по нашим семьям. Нам хотелось бы вернуться домой.

Перуанские власти сообщают в Twitter, что они планируют доставить в Лиму около 9 тысяч человек к сегодняшнему вечеру, а завтра ожидается ещё больше гуманитарных рейсов.

Молли Хантер. NBC News.

Дата публикации 18 декабря 2022 года.