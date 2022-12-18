ФБР и Twitter сообща наказывали людей за насмешку над демократами

История с разоблачением Twitter продолжает набирать обороты. Согласно новой порции документов, опубликованных журналистом Мэттом Таибби, ФБР регулярно контактировало с представителями платформы и приказывало удалять аккаунты, которые бросали малейшую тень на Демократическую партию, передаёт Fox News.

Рубрика Fox News Alert. Журналист Мэтт Таибби только что опубликовал новую порцию сведений о Twitter. По его оценке, внутренние документы компании, которые всплыли на поверхность при новом владельце Илоне Маске, показывают, что ФБР имело регулярные контакты с представителями соцсети и приказывало им подвергать цензуре учётные записи, которые публиковали явно сатирические посты.

Конечно, независимо от того, что публикуют эти аккаунты, цензура со стороны ФБР является незаконной и прямо нарушает наше законодательство. Но оно всё равно этим занималось. Один из высокопоставленных агентов ФБР в Сан-Франциско Элвис Чан — который, разумеется, указал предпочтительные местоимения на сайте ведомства, — даже отправил Twitter список сатирических аккаунтов, чтобы их забанили.

Возможно, вы помните, что Министерство юстиции преследует человека по имени Дуглас Макки за публикацию мемов, оскорбляющих Хиллари Клинтон. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы. Практически никто не освещал эту историю, но она действительно существует.

Итак, эти новые документы Twitter показывают, что ФБР было глубоко вовлечено в происходящее на платформе и наказывало людей за то, что они высмеивали демократов. Вот так, в свободной стране.

Чарли Хёрт из Washington Times присоединяется к нам, чтобы оценить то, что мы только что узнали. Чарли, большое спасибо, что пришли на нашу программу. Итак, с одной стороны, смешно, конечно, что наше крупнейшее правоохранительное агентство пытается запретить людям шутить. Но, с другой стороны, это преступление, если я всё правильно понимаю.

ЧАРЛИ ХЁРТ, редактор WashingtonTimes: О, абсолютно. Нет никаких сомнений. Это явное нарушение первой поправки. И вы знаете, я думаю, что эта последняя порция информации показывает, что ФБР и другие ветви федерального правительства очень тесно взаимодействовали с Twitter.

Они собирались вместе, чтобы сговориться о том, что можно и что нельзя публиковать в соцсети. Более того, они открывали новые неофициальные секретные каналы на платформах, о которых я и многие зрители никогда не слышали, чтобы поддерживать постоянную связь друг с другом.

И нужно помнить: если подобное произошло бы во время публикации документов Пентагона*, и мы осознали бы эту степень сговора между ФБР, ЦРУ, федеральным правительством и New York Times; или если мы проснулись бы сегодня и выяснили, что в разгар выборов Fox News и федеральное правительство договаривались о том, что сообщать или не сообщать публике, то это вызвало бы справедливое никогда ранее невиданное возмущение. А ведь именно такой сценарий разыгрывается (в случае с Twitter. — ИноТВ) — и пугающее количество якобы мейнстримовых СМИ делают вид, что в этой ситуации нет ничего необычного.

Ну, я бы даже не называл их СМИ. Они не журналисты. Это марионетки центра. Я имею в виду, что они действуют в интересах государства против населения страны. ФБР работало на политическую партию, которая находится у власти. Так чем же эта практика отличается от того, чем занимается тайная полиция в авторитарных государствах?

ЧАРЛИ ХЁРТ: Абсолютно ничем не отличается. И вы знаете, это довольно забавно: как только Илон Маск начинает вышвыривать журналистов из Тwitter за то, что они раскрывали его личную информацию, они начинают визжать, как резаные свиньи. Причём эти же люди не сказали ни слова, даже не пикнули, когда правительство в сговоре с соцсетью началo затыкать рты врачам и учёным в разгар пандемии. Ни слова!

И касательно идеи о том, что мы занимаемся делом (журналистикой. — ИноТВ), которое требует от нас защиты первой поправки. Ха! Ты сам по себе, дружище, эти люди (в мейнстримовых СМИ. — ИноТВ) отстаивают первую поправку только для себя и самого могущественного правительства на планете.

Да, они буквально информаторы ФБР, выдающие себя за журналистов, и я думаю, их следует так называть. Чарли, были рады увидеть вас сегодня вечером. Спасибо за то, что внесли ясность в происходящее.

ЧАРЛИ ХЁРТ: Был рад вас видеть.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2022 года.

* Секретное исследование Минобороны США о вьетнамской войне, которое просочилось в прессу в 1971 году (прим. ИноТВ).