 

В Израиле тоже есть композиторы: Пугачева перестала общаться с автором своих хитов 96-летним Зацепиным

18.12.2022, 10:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Знакомство Пугачевой и Зацепина случилось в середине 1970-х. К тому времени Зацепин создал собственную домашнюю студию звукозаписи. Высокий технический уровень и возможности (электроорган, микшерный пульт из Венгрии, самодельный компрессор для сведения) привлекли многих известных артистов, первой среди которых и стала Алла Пугачева.

“До свиданья, лето”, “Волшебник-недоучка”, “Этот мир”, – именно тогда Алла Борисовна и записала семь песен на музыку Александра Зацепина. Все они стали хитами, с которых и начиналась карьера Примадонны. Причем Зацепин писал не только песни для сольного репертуара певицы, но и музыку к фильмам, которые озвучивала Пугачева — “Центровой из поднебесья”, “Фантазии Веснухина”.

Но после выхода в 1978 году на экраны картины “Женщина, которая поет” между Зацепиным и Пугачевой возникли разногласия, и больше они не сотрудничали. Вскоре и их связь прекратилась.

“Мы с Аллой Борисовной уже давно не общаемся, – признался Зацепин. – Нас ничего не связывает, не о чем общаться. Хотя она и пела когда-то мои песни. Может быть, они ее и прославили, но я об этом не думаю”. Да, теперь живущей на Святой земле Пугачевой надо присматриваться к израильским композиторам…

Зацепин начинал работу во времена советской эстрады, а сегодня царствует шоу-бизнес. “Теперь пишется совершенно другая музыка, – вздыхает он. – Вначале джаз сменил рок, потом появился Майкл Джексон – музыка все время менялась, развивалась по синусоиде. И сейчас такое время, когда мы в самой низшей ее точке. И я эту музыку не слушаю – она стала более примитивной”.

“Меня часто спрашивают, почему я перестал писать песни, – продолжает Зацепин. – Все просто: нет хорошего кино, для которого можно было писать, нет поэта уровня Леонида Дербенева, с которым мы создали много шлягеров (“Песенка о медведях”, “Песня про зайцев”, “Остров невезения”, “Помоги мне”, “Есть только миг”), нет и артистов, на кого можно было бы писать. Да и как потом эту песню раскрутить и сделать популярной? Заплатить телевидению 50 миллионов, чтобы потом 10 раз ее прокрутили?..”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.21 / Мнение: КПРФ действительно против QR-фашизма?

31.10.22 / “Сумасшедшая!”: угодившую в скандал за границей сестру покойной Фриске погнали в три шеи

22.07.20 / Кыргызстанцы хотят наказывать соотечественниц, если те встречаются с иностранцами

26.01.22 / Как прекрасен этот мир: блогер публикует удивительные фотографии в Instagram

12.08.20 / Скандалы: «Уважать меня следует за то, что я — женщина!»

15.07.22 / Скандалы: Не выходя из кабинета

22.10.21 / Лев никогда не признается, даже если поймаете его с поличным: знаки зодиака, склонные к супружеским изменам

20.08.22 / Cанкции не останавливают поставки товаров из Финляндии в Россию

03.01.22 / Джинсы больше не облегают. Как носить трендовые варианты по версии подиумов, знаменитостей и обычных людей

23.01.22 / Вдовья доля – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика