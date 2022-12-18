 

На чемпионат мира по футболу прилетел старейший болельщик сборной Аргентины — 133-летний раввин Шикльгрубер

18.12.2022, 9:33, Разное
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По приглашению эмира Катара на финал Чемпионата мира по футболу приехал самый старый болельщик сборной Аргентины — 133-летний раввин Моше Шикльгрубер.

Почётного гостя в аэропорту встретил лично монарх, который провёл ему экскурсию по стадиону Лузаил Айконик, после чего Шикльгрубер выступил с лекцией перед студентами исторического факультета Катарского государственного педагогического университета.

– Я благодарю своего друга Тамим ибн Хамад Аль Тани, который пригласил меня в Доху. Мне всегда была близка арабская культура и система ценностей вашего народа, я хотел приехать сюда ещё в сороковых, но только сейчас у меня появилась возможность приехать, – сказал Шикльгрубер на пресс-конференции.

Одному из старейших людей планеты предстоит сделать символический удар по мячу и тем самым открыть финальный матч чемпионата. Для фиксации этого события в Доху прибыли представители Книги рекордов Гиннесса — впервые в истории мирового спорта на трибуне будет присутствовать болельщик в таком возрасте.

Шикльгрубер родился в 1889 году в Австрии. Он является ветераном Первой и Второй мировых войн. В 1945 году Шикльгрубер принял решение пройти гиюр и полностью отказаться от насилия, тогда же он переехал с единомышленниками в Латинскую Америку.

В 1946 году еврейская община аргентинского города Барилоче выбрала Шикльгрубера своим раввином, через 5 лет он стал советником президента Хуана Перона.

В мае 2020 года мировые СМИ сообщили о смерти Шикльгрубера от коронавируса, однако это информация не соответствовала действительности — пожилой раввин действительно тяжело перенёс болезнь, однако уже в августе его выписали из больницы и он вернулся к своей пастве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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