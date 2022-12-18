 

Анна Дусалиева: “Научился быть счастливым – научи других”

18.12.2022, 9:30, Разное
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Анна Дусалиева — психиатр, психотерапевт, сексолог, а еще — многодетная мать. «Мне 39 лет. Я врач в третьем поколении, — рассказывает о себе Анна. — В 2007 году я окончила московскую медицинскую академию им. Сеченова (в миру — первый мед). Между получением специализации и окончанием вуза прошло долгих семь лет, когда я занималась совсем другой профессией, музыкой и сценой. Но в далеком 2014 году мне захотелось более интеллектуальной работы — я вернулась к истокам, прошла специализацию по психиатрии, психотерапии и сексологии на базе института Сербского. В общем, мое образование более чем фундаментальное, учитывая, что я регулярно прохожу обучение и повышаю свою квалификацию».

Анна, есть мнение, что психотерапевтами становятся из желания в первую очередь познать себя. Вы согласны с этим утверждением? 

В том числе. У практикующего психотерапевта должны быть сотни часов личной психотерапии и супервизия. Мой профессиональный девиз звучит так: «Научился быть счастливым — научи других». Профессия психотерапевта обязывает быть «сапожником с сапогами». Только так можно реально помочь другим, без переносов, проекций и отыгрываний собственных травм.

Вы работаете с детскими травмами. Как часто, по вашему опыту, они становятся причинами сложностей уже во взрослом возрасте?

Личность начинает формироваться в детстве, и этот процесс продолжается до 25 лет. Есть такое понятие — тяжелый (травматический) детский опыт (ТДО). И существует опросник травматического детского опыта, с помощью которого можно диагностировать наличие комплексной детской травмы, что является подвидом посттравматического стрессового расстройства. 

Проводились многолетние исследования, которые показали связь между наличием комплексной детской травмы и сокращением жизни, склонностью к более тяжелому течению хронических заболеваний, увеличению риска любого рода зависимостей и даже онкологии. 

Самый эффективный метод лечения этого расстройства — ДПДГ-терапия (EMDR). Кстати, это единственный метод, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения. Основан он на нейрофизиологических реакциях, которые в организме человека уже есть. Поэтому такая терапия безопасна и эффективна. Я использую ее в работе, что помогает перепрошить базовые настройки психики моих пациентов. Человек становится уверенным, спокойным, взрослее ментально. Также я использую системный подход, подсвечивая место каждого человека в системах взаимоотношений, очень подробно рассказываю об этом на своих мастер-классах по воспитанию детей. 

Например, если родитель сам проявляется как ментальный ребенок, который никак не может простить своих маму и папу и что-то им все время доказывает, живет в обидах и претензиях, то его дети очень страдают и травмируются, так как они вынуждены брать на себя ответственность не по возрасту. Они фактически меняются ролями. 

Часто подобное заканчивается либо болезнью ребенка, либо насилием. И то, и другое происходит в жизни семьи только для того, чтобы инфантильный родитель наконец повзрослел. Лучше взрослеть на психотерапии, не ждать от жизни трагедий. Потому что рано или поздно вырастают все, вопрос — какой ценой. Семилетний опыт моей работы позволяет уверенно утверждать, что возможно на 100 % разобраться с собой и стать автором собственной жизни, нужно только желание самого человека.

У вас есть программа групповой терапии, которую вы проводите в телеграм-канале. Насколько это эффективно, на ваш взгляд? Может ли сравниться с живым общением? 

Да, такой формат есть, он не подразумевает обратную связь и гораздо доступнее, чем индивидуальная терапия. Эффективность при этом практически не страдает, так как корректно проведенная техника EMDR позволяет добиваться удивительных результатов. Индивидуальная терапия — это прежде всего уникальный глубинный подход к каждому конкретному пациенту, в принципе иной формат работы. Поэтому человек с любым достатком при желании может проработать свои детские травмы и выйти из позиции жертвы. 

Вы также подробно разбираете типы личности, даете советы по совместимости. Кто обычно обращается за такими советами, одиночки или пары? 

И те, и другие. Одиночки — для понимания, кого им искать, на какие черты характера обращать внимание и как вообще понять природу другого человека. Пары — чтобы лишний раз удостовериться в правильности своего выбора либо найти весомую причину и оправдать желание разойтись. Я как семейный психотерапевт в том числе всегда ратую за сохранение семьи, особенно если есть дети. 

Можно ли подобрать идеального партнера, пройдя ваш тест / мастер-класс? 

Начнем с того, что идеалов не существует. Поиск идеала — это всегда много напряжения и в итоге тотальное разочарование. Человек объемен. В нем много как плюсов, так и минусов, и это нормально. Мастер-классы по типам личности и их совместимости помогают понять свои сильные и слабые стороны, а также то, как эти стороны взаимодействуют между людьми разной природы.

Имеет ли смысл учитывать эти характеристики, формируя рабочий коллектив? Был ли у вас опыт работы такого рода? 

Конечно. Большие структурные компании набирают персонал исходя из их базовой природы, используя которую они могут добиться больших результатов для бизнеса и его развития. Зачем кого-то учить быть напористым и амбициозным, например, если на должность, где эти качества важны, можно взять человека, от природы их имеющего. Это огромная экономия времени и энергии. Я работаю как коуч с владельцами разных бизнесов, и такой подход оценивается ими как высокоэффективный. 

А вы сами часто анализируете людей с профессиональной точки зрения, прежде чем включать их в свою частную жизнь? 

Моя частная жизнь давно отлажена. Я замужем 11 лет, дружба с лучшими друзьями исчисляется десятилетиями, но когда возникает в поле общения новая личность, я, конечно, плюс-минус понимаю ее природу. Специально разборы не делаю, только по запросу, в этом плане я не злоупотребляю знаниями, особенно бесплатно.


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