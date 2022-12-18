Прокуратура Камчатки: Снегоуборщик на Камчатке засыпал 11-летнего ребенка, мальчика спасли
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Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке во время работы засыпал снегом 11-летнего мальчика, ребёнка удалось спасти благодаря очевидцам, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
Как сообщили в прокуратуре, во дворе дома на улице Нахимова водитель снегоуборщика не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия подали сигнал и оказали помощь ребенку, передает РИА «Новости».
Пострадавшему мальчику диагностировали ушибы мягких тканей, прокуратура Вилючинска начала проверку соблюдения техники безопасности при уборке снега.
Ранее снегоуборщик задавил девятилетнюю школьницу в Ульяновске.
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