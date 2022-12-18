 

Прокуратура Камчатки: Снегоуборщик на Камчатке засыпал 11-летнего ребенка, мальчика спасли

18.12.2022, 9:17, Новости дня
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Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке во время работы засыпал снегом 11-летнего мальчика, ребёнка удалось спасти благодаря очевидцам, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Как сообщили в прокуратуре, во дворе дома на улице Нахимова водитель снегоуборщика не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия подали сигнал и оказали помощь ребенку, передает РИА «Новости».

Пострадавшему мальчику диагностировали ушибы мягких тканей, прокуратура Вилючинска начала проверку соблюдения техники безопасности при уборке снега.

Ранее снегоуборщик задавил девятилетнюю школьницу в Ульяновске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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