Представительство “ДНР”: ВСУ за сутки 28 раз обстреляли, 2 человека ранены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 раз за прошедшие сутки открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 133 боеприпаса, два человека получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как сообщили в представительстве, за истекшие сутки зафиксировано 28 фактов ведения огня со стороны ВФУ, ранены два человека в Ворошиловском районе Донецка и ранее освобожденном Мироновском, передает ТАСС.

Повреждены три дома, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры. По данным представительства, украинские военные выпустили 133 боеприпаса по территории ДНР, для обстрелов они использовали реактивную систему залпового огня «Град», артиллерию калибра152 мм и 155 мм, 122 мм, а также 120-миллиметровые минометы, танки. Под огнем также оказались Горловка, Широкая Балка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Гольмовский, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, Старомихайловка.

Напомним, в воскресенье ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра.

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