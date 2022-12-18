 

Экс-посол ЛНР Мирошник: Включение Донбасса в состав УССР стало политической ошибкой

18.12.2022, 9:17, Новости дня
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Включение Донбасса в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) стало политической ошибкой советского руководства, сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

По его словам, отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, приводит РИА Новости.

При этом Мирошник подчеркнул, что руководители СССР считали, что Новороссия и УССР не отделимы от российского государства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии принятия в Россию четырех новых регионов заявил, что в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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