Полиция Франции обеспокоена беспорядками с участием праворадикалов

Во Франции на фоне чемпионата мира по футболу и победы над Марокко активизировались выступления ультраправых группировок, которые часто заканчиваются столкновениями с полицией. Как объясняют специалисты, в последние годы радикалы усилили своё влияние благодаря объединению представителей всех социальных групп, передаёт France 2.

Мужчины в чёрном, которые маршируют по центру Ниццы и выкрикивают националистские лозунги.

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Та же самая картина в Лионе — люди скрывают лица, некоторые в масках. На этот раз их окружает полиция. После победы Франции над Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу ультраправые вышли на улицы и устроили столкновения с силами правопорядка. В результате по всей Франции арестовано около 50 человек, заведены уголовные дела, а радикальное движение, по словам этого специалиста, вновь вышло на передний план.

МАКСИМ МАСЕ, специалист по ультраправым организациям в газете Libération: Ситуация беспрецедентная по число городов, в которых прошли выступления ультраправых, и по числу задействованных сейчас активистов. Если верить полицейским сводкам, цель таких группировок предельно проста — «сломить арабов».

По данным разведывательных служб, поводом для беспорядков послужила победа Марокко над Бельгией несколько недель назад и последовавшие за ней столкновения в некоторых кварталах Брюсселя. Французский активист в соцсетях делал полные злобы и ненависти публикации. Его профили хорошо известны полицейским. Среди задержанных в среду в столице людей — видный представитель парижских праворадикалов и лидер распущенной группировки. Его уже дважды задерживали по двум делам о нападении на сторонников левых партий.

По мнению этого историка, радикалы в последние годы укрепили своё влияние благодаря тому, что объединили намного более разных людей, чем их предшественники.

НИКОЛЯ ЛЁБУР, учёный в Центре политических исследований Латинской Европы (CEPEL): В 1960—1970 годы среди радикалов были скорее люди из богатого среднего класса, студенты из хороших семей. С 1980-х годов в эту группу стало входить всё больше представителей рабочего класса. Сейчас среди ультраправых можно найти почти кого угодно. В настоящее время, согласно оценке, в группе ультраправых насчитывается 3300 человек, среди которых примерно 1300 прибегают к насильственным действиям.

По данным разведслужб, самое радикальное меньшинство перешло к терроризму. С 2018 года на его счёт относят восемь попыток устроить теракт.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2022 года.