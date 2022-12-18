Шлейф духов на расстоянии вытянутой руки: простые правила этикета аристократичных леди

Термин «аристократки» передавался из поколения в поколение и пережил даже более враждебное определение «товарищ», относящееся к коммунистической эпохе. Эти дамы считались эталоном воспитанности и хороших манер. Итак, каковы основные правила этикета истинной леди?

Прием комплиментов

Дама умеет принимать комплименты, знает, что достойна приятных слов и всегда ответит благодарностью (достаточно короткого «Спасибо!») и вежливой улыбкой. Она ни в коем случае не станет затевать фальшивый спор и отвергать комплимент — это может смутить того, от кого исходит похвала.

Смотреть в глаза во время разговора

Одно из главных правил — смотреть в глаза собеседнику — будь то знакомый, родственник, ребенок, взрослый, официант или начальник. Это показывает, что леди сосредоточена на этом разговоре. Ее не отвлекают другие вещи, а значит, она не проявляет неуважение к собеседнику.

Положение рук

Сидя на стуле или в кресле, дама либо кладет руки друг на друга, либо держит их «в замке».

Поза

Прямая спина и плечи – визитная карточка аристократки в любой ситуации. Это также способствует оздоровлению многих внутренних органов, а не только позвоночника.

Контроль эмоций

На лице леди не будет расширенных от удивления глаз, гримас ненависти или гнева. Настоящую аристократку также невозможно застать с улыбкой от уха до уха. Если она очень нервничает, то может слегка нахмуриться. Если леди удивлена, то немного приподнимает брови и показывает свои чувства глазами. Дама всегда отличается спокойным поведением, а ее лицо и жесты точны и сдержанны.

Нетерпимость к грубости

Дама не терпит пренебрежения или грубости по отношению к себе и умеет вежливо показать, что ее беспокоит человек, который кладет руку ей на плечо, или трогает ее волосы без разрешения. Не нужно спорить или вступать в конфликт. Достаточно нескольких уместных фраз спокойным, твердым тоном, чтобы мужчина, нарушивший личное пространство леди, почувствовал, что перешел черту.

Положение за столом

Салфетку на столе следует класть на колени, складывать пополам во время обеда и держать развернутой во время ужина. Не возбраняется ставить локти на стол. Главное помнить, что это можно делать до еды или в промежутках между приемами пищи.

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Нанесение парфюма

Нанесение духов на кожу — это интимный процесс и настоящие леди занимаются им в одиночестве. Наносить духи лучше на места, где кровеносные сосуды расположены близко к коже – запястья, локтевые сгибы, центр груди, виски, под мочки ушей. Также важно не забывать главное правило — все хорошо в меру. А еще стоит помнить о «правиле расстояния вытянутой руки», которое гласит, что аромат духов не должен ощущаться дальше, чем на расстоянии вытянутой руки.

Макияж

Макияж светской женщины призван подчеркивать ее естественную красоту, а не «рисовать» новое лицо поверх старого. Принцесса Диана советовала придерживаться натуральных косметических средств и уделять особое внимание оттенку кожи.

Нежелательные упоминания и темы

Лучше избегать упоминания имен людей и мест, в том числе адресов, и ограничиться предоставлением общей информации без подробностей. Например, «Ходила в ресторан «Плакучая ива» с подругой Анной» следует заменить на «Ходила в ресторан на обед». В список нежелательных тем также входят здоровье, политика и религия.