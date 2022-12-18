В чем встречать Новый год?

Дайте волю свое фантазии и выбирайте смелые новогодние цвета, которые принесут вам удачу и процветание в 2023 году. Вы можете позаботиться о том, чтобы в вашем наряде присутствовал хотя бы один из этих оттенков, а также подобрать украшения для новогодней вечеринки с учетом этих цветов. Подробностями поделилась ясновидящая Кажетта.

Возможно, вам знакомы некоторые цветовые ассоциации из этого списка, особенно популярные серебро и золото, которые вы, вероятней всего, наблюдаете повсюду в канун Нового года. Но есть и другие цвета, которые имеют особое значение и могут вас удивить – например, желтый и фиолетовый.

КРАСНЫЙ: УДАЧА

Красный цвет – отличный выбор для встречи Нового года. Хотя Новый год по лунному календарю наступит только 22 января 2023 года, вы все равно можете вдохновиться этим праздником и надеть красное. В китайской культуре красный цвет ассоциируется с удачей, так что к вступлению в новый год хотя бы маленький акцент красного не повредит.

БЕЛЫЙ: НОВЫЕ НАЧИНАНИЯ

Если вы мечтаете о том, чтобы начать Новый год с новой страницы, то чистый белый цвет может стать хорошим выбором. Белый цвет традиционно ассоциируется с новым началом, чистотой и перерождением, так что вы не ошибетесь.

ЗОЛОТО: ПРОЦВЕТАНИЕ

Золотой цвет будет отличным выбором, поскольку он традиционно символизирует процветание и богатство.

СЕРЕБРО: ФИНАНСОВЫЙ УСПЕХ

Серебряный цвет часто ассоциируется с интеллектом, будущим и высокими технологиями. Более того, он также символизирует финансовый успех, как и золото.

ПУРПУРНЫЙ: ВЛАСТЬ И АМБИЦИИ

Возможно, вы будете несколько удивлены, узнав, что Новый год традиционно ассоциируется с фиолетовым цветом. Однако как только вы это поймете, связь станет очевидной. Поскольку фиолетовый цвет традиционно ассоциируется с королевской властью и могуществом, вполне логично, что он подходит для самого роскошного праздника в году.

ЖЕЛТЫЙ: УДОВОЛЬСТВИЕ

Желтый цвет ассоциируется с радостью и удовольствием, поэтому украсьте себя желтыми аксессуарами, чтобы загадать множество ярких моментов в новом году.

ЗЕЛЕНЫЙ: РОСТ И ЭНЕРГИЯ

Зеленый цвет – это немного более неожиданный вариант, который может принести вам не менее позитивные вибрации, когда вы завершаете год. Зеленый цвет традиционно отвечает за гармонию, рост, свежесть и энергию. Если вы хотите привнести все это в наступающий год, зеленый цвет вам не повредит.

Идете ли вы на мероприятие c дресс-кодом “блэк тай” или на романтический ужин, в клуб с самыми отвязными друзьями или на семейную вечеринку, Новый год – это стоящий повод нарядиться. Это сигнал к тому, что нужно достать свой любимый наряд для вечеринки (или купить совершенно новый для этого случая), нарядиться и встретить год в хорошем настроении.

Подумайте: самые блестящие вещи, которые у вас есть, дополненные роскошными тканями (например, бархатом или шелком). Шикарный, но теплый наряд – залог успешного празднования Нового года, ведь на дворе декабрь – наверняка будет холодно. Если вы собираетесь обнажить ноги в мини-платье или мини-юбке, наденьте что-нибудь с длинными рукавами, и наоборот. Чем меньше кожи на виду, тем больше вероятность того, что вы доживете до полуночи, не свалившись с простудой.

Не стоит бояться быть слишком нарядными, когда речь о новогодней вечеринке. Я рекомендую вам платье с блестками, которое будет мерцать как новогодняя елка, каблуки и аксессуары. Если вы собираетесь на домашнюю вечеринку, оставьте свой надежный блейзер для более формального случая и нарядитесь в облегающие джинсы и мерцающий топ. Главный совет: наденьте туфли на низком каблуке, чтобы ноги не устали уже в начале мероприятия.

Для семейного праздника подойдет классика – маленькое черное платье и несколько блестящих аксессуаров. Не слишком нарядный, чтобы родители старой закалки осуждающе на вас посмотрели, но достаточно выразительный, чтобы вы чувствовали себя уверенно.

Собираетесь на ужин при свечах со своей второй половинкой? Для этого, несомненно, нужен корсетный топ и брюки из искусственной кожи или другие широкие брюки. Конечно, подойдет и платье-футляр или комбинезон с вырезом на талии, которые, возможно, уже есть в вашем гардеробе, но особые случаи иногда требуют новизны.