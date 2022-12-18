 

Глава Крыма Аксенов предложил Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот ЕАЭС

18.12.2022, 5:05, Новости дня
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Власти Крыма предложат Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов сообщил, что до конца 2022 года планируется заключение полноформатного соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством Республики Крым и Витебским областным исполнительным комитетом. По словам главы Крыма, он сейчас договаривается с губернатором Витебской области Александром Субботиным о месте и времени подписания документа, передает ТАСС.

Кроме того, Аксенов сообщил, что белорусские партнеры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств. Глава Крыма также отметил, что республика готова предложить Белоруссии использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза.

По словам Аксенова, в этом году сотрудничество с Белоруссией выходит на новый уровень, развиваются торгово-экономические связи Крыма с Витебской областью. Он напомнил, что в июле на IX Форуме регионов РФ и Белоруссии в Гродно был подписан протокол о намерениях сотрудничества между Советом министров Республики Крым и Витебским облисполкомом, а в октябре протокол о намерениях сотрудничества заключили свободные экономические зоны Крым и «Витебск».

В октябре директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук указал, что Крым вошел в состав не только России, но и Союзного государства. В договоре 1999 года о создании Союзного государства указано, что в него входят государственные территории стран-участников, которые определяются Конституциями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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