Начштаба ВС Британии Радакин выразил желание чаще контактировать с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым

Начальник Штаба обороны ВС Британии адмирал Тони Радакин заявил, что хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Начальник Штаба обороны ВС Британии сообщил в интервью The Sunday Telegraph, что регулярно общался с российским коллегой в течение года, но предпочел бы делать это чаще, передает ТАСС.

По словам Радакина, они с Герасимовым якобы договаривались поддерживать связь, не оглашая детали переговоров. Британский адмирал выразил мнение, что российский генерал очень хорошо придерживается этой договоренности. Радакин выразил пожелание, чтобы эти контакты стали более регулярными и были усилены. По его словам, он предлагает это, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными.

Как отмечает издание, Начальник Штаба обороны ВС Британии приветствовал любые возможности поддерживать каналы связи с Россией открытыми. Радакин предупредил, что существует опасность чрезмерно зациклиться на сложившейся ситуации. Он призвал анализировать ситуацию, но не вдаваться в крайности, а также стараться придерживаться сбалансированного подхода.

В октябре Герасимов обсуждал с Радакиным угрозу применения Киевом «грязной бомбы».

Напомним также, во вторник Британия ввела санкции против 12 представителей старшего командного состава Вооруженных сил России. В марте Британия ввела персональные санкции против российских чиновников, бизнесменов и журналистов, в список попало более 350 имен, среди которых министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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