Foreign Policy – вредит только Европе — предельная цена на российскую нефть не повлияет на доходы Кремля

Установленная странами Запада предельная цена на российскую нефть недостаточно низкая, чтобы существенно сократить доходы Кремля, пишет издание Foreign Policy. По мнению американских журналистов, резкое уменьшение прибылей РФ невозможно без того, чтобы на рынок не поступало меньше российской нефти. Тем не менее возможный потолок цен станет предметом для обсуждения снова уже в середине января, а жалобы со стороны граждан стран Евросоюза на то, что вся схема неэффективна и вредит только Европе, лишь вопрос времени.



AP

Когда две недели назад западные лидеры объявили, что они договорились об ограничении цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, они раструбили об этом, как о смелом многонациональном достижении в области энергетической дипломатии. Однако любой, кто считает, что это нанесёт серьёзный удар по нефтяным доходам РФ и окажет влияние на её способность проводить спецоперацию на Украине, скорее всего, будет разочарован. Предельная цена, согласованная Евросоюзом и одобренная США, странами «Большой семёрки» и Австралией, недостаточно низкая, чтобы существенно сократить прибыль России, пишет Foreign Policy.

Российская нефть продавалась по цене около $60 в течение большей части последних нескольких лет. Более того, с конца февраля мировые трейдеры энергоресурсов уже в некоторой степени ограничили закупку российской нефти. Когда такие страны, как Индия и Китай, расхватывали излишки, они договаривались о больших скидках. Тем не менее скидки на основную для РФ нефть марки Urals сократились вдвое с начала украинского конфликта, что позволяет Москве продолжать зарабатывать. Принятое ограничение в сумме $60 точно не заставит Владимира Путина не спать по ночам. Рынки, похоже, тоже не обеспокоены: 8 декабря, через три дня после вступления в силу ограничения, цена на нефть марки Brent фактически упала до $76,15, пишет Foreign Policy.

Ценовой потолок является аналогом энергетических санкций, и, хотя западные страны желали навредить России, они также были обеспокоены тем, что прекращение поставок из РФ на мировом рынке может привести к росту цен на энергоносители и инфляции для своих потребителей и предприятий, что, в свою очередь, может подорвать поддержку Украине. Проблема заключается в том, что эти две цели являются взаимоисключающими: резкое сокращение доходов РФ невозможно без того, чтобы на рынок не поступало меньше российской нефти, отмечает издание.

Как пишет автор статьи, ЕС пересмотрит ограничение цены уже в середине января. Несколько восточноевропейских и балтийских стран уже потребовали снижения минимального порога на российскую нефть. Варшава выступает за установление ценового предела в размере $30 за баррель, что немногим превышает производственные затраты, которые в настоящее время оцениваются примерно в $20 за баррель. Между тем страны ЕС, у которых есть в распоряжении значительный флот, в частности Греция, Кипр и Мальта, которые в совокупности удвоили свою торговлю российской нефтью с начала украинского конфликта, выступали за более высокие уровни предельных цен, пишет Foreign Policy.

Разногласия как по поводу предельных цен, так и по поводу морского нефтяного эмбарго усиливают опасения, что Евросоюзу может оказаться тяжело сохранить единство в отношении санкций против российской нефти. Поскольку большая часть блока отказывается от российской нефти — что вряд ли повлияет на финансы Кремля, — жалобы от различных государств-членов и их граждан на то, что вся схема неэффективна и вредит только Европе, лишь вопрос времени, отмечает Foreign Policy.

К сожалению американских журналистов, у РФ есть большой опыт обхода санкций. Грузоотправители, участвующие в санкционированных сделках, неизбежно будут пытаться скрыть свою деятельность, например, переправляя нефть с одного судна на другое в море в целях сокрытия происхождение груза или отключая свои транспондеры, чтобы такие платформы, как MarineTraffic, не могли их отследить, пишет Foreign Policy.