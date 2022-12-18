 

Как отучить ребенка от вранья: советы психиатра

18.12.2022, 4:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В большинстве случаев дети обманывают родителей, боясь физического или какого-нибудь другого вызывающего у него страх наказания. Поэтому, чтобы отучить ребенка от вранья, взрослым необходимо, прежде всего, обратить внимание на стиль воспитания и, возможно, изменить его. Так считает психиатр Елена Николаева.

Врач отметила: применять силу в отношении ребенка неприемлемо, ведь он хочет понимать, что мама и папа, бабушки и дедушки поступают справедливо. То есть необходимо тотчас отказаться от ударов ремнем и пощечин. Стиль воспитания детей должен быть не авторитарный, а строгий и справедливый.

По словам Николаевой, ни в коем случае нельзя называть ребенка лжецом, навешивать на него это клеймо. Даже если взрослый знает, что ребенок ему солгал, задавать вопросы, которые будут провоцировать ложь, точно не следует. Мол, не нужно обещать физическую расправу после того, как вы якобы выясните, кто обманул.

Так что родители, желающие отучить ребенка от вранья, обязаны не забывать анализировать сложившуюся ситуацию. Необходимо адекватно разговаривать с ребенком, чтобы он даже не мыслил говорить неправду.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08.22 / Мнение: О практически сбывшемся прогнозе. К сожалению…

07.09.20 / UFO: Аглая Тарасова, Евгений Цыганов, Ирина Безрукова и другие на премьере постановки Ивана Вырыпаева

10.12.21 / Гериатр Конев назвал самую полезную диету

12.02.22 / Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе прокомментировала скандал вокруг спортсменки

24.06.20 / Майли Сайрус дала большое интервью: “За последние четыре месяца я дважды мыла голову”

23.09.22 / В чем пойти на свадьбу гостье в прохладный осенний день: учимся утепляться стильно и со вкусом

03.08.22 / Прокремлевские политики бьют тревогу – эмбарго на российскую нефть грозит обернуться беспорядками в Восточной Германии

05.09.22 / Сергей Шнуров подтвердил, что за последние два года дважды стал отцом

16.03.22 / Мнение: О путинском «чуде»

30.08.21 / Трудности в начале отношений: нежелание видеть недостатки партнера и не только

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика