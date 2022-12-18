Мнение: Неполиткорректная история



Мэри Хобсон

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“Однажды учительница музыки Мэри Хобсон попала в больницу. Ничего серьезного, но доктора прописали полный покой. Ее дочь принесла ей англоязычное издание «Войны и мира» Льва Толстого. Мол, пара недель постельного режима — лучшая возможность прочитать, наконец, великий русский роман. Прочитав «Войну и мир», Мэри Хобсон была просто потрясена. Как жаль, что это всего лишь перевод и она никогда не сможет понять Толстого в оригинале!

Надо отметить, что на дворе был 1982 год и Мэри тогда было без малого 56 лет. Считается, что c возрастом способность изучать иностранные языки резко падает, но Мэри все-таки решила рискнуть. Выйдя из больницы, она нашла себе учительницу русского — иммигрантку из России и приступила к занятиям. Учеба давалась нелегко. Скорее потому, что русский язык сам по себе невероятно сложен для изучения. Но Мэри была так очарована, что не обращала внимания на трудности.

К 62 годам она уже могла вполне сносно читать и понимать по-русски. Но до уровня «Войны и мира» все еще было далеко. Чтобы совершенствовать свои знания, она поступила в университет на отделение славянской филологии, сразу на второй курс. Хотя ee одногруппниками стали 19–20-летние молодые люди, она легко подружилась со многими из них. На то, чтобы прочитать «Войну и мир» во второй раз, уже по-русски, у Мэри Хобсон ушло еще два года. По ее словам, приходилось вгрызаться в каждое предложение, но она делала это с огромным удовольствием.

B 64 года Мэри Хобсон поехала на 10-месячную стажировку в Москву. Вместе с остальными студентами она жила, естественно, в общежитии. Такие условия ее ничуть не смущали. Однажды на лекции в Москве зашла речь о комедии Грибоедова «Горе от ума». «Это великое русское произведение, которое невозможно перевести на английский язык», — пояснил преподаватель. «A вдруг возможно?» — подумала Мэри. Сразу после занятий она пошла в библиотеку, взяла «Горе от ума» и в тот же день приступила к его переводу.

Эта задача и вправду оказалась невероятно сложной: при переводе надо было сохранить не только буквальный смысл текста, но и многочисленные метафоры, рифмы и стихотворный размер! Работа продвигалась медленно, так что Мэри закончила «Горе от ума» только после защиты диплома. А затем, в шестьдесят шесть лет, поступила в аспирантуру, чтобы писать диссертацию о Грибоедове.



War and Peace, сериал BBC (2016)

Так, благодаря любви ко Льву Толстому Мэри Хобсон стала профессиональным переводчиком. После «Горя от ума» она взялась за Пушкина и перевела «Евгения Онегина», в стихах! В Великобритании этот перевод вышел в формате аудиокниги, а в России в рамках двуязычного издания: русский текст Пушкина сопровождается переводом Мэри Хобсон. За свои переводы, которые неоднократно издавались, Мэри получила несколько наград. Ho главной наградой, по ее словам, для нее было бы, если бы кто-то из ee читателей вдохновился ee «Горем от ума» настолько, что решил бы выучить русский язык и прочитать шедевр в оригинале.

Английская писательница, поэтесса и переводчик Мэри Хобсон умерла в 2020 году. Она написала три романа, перевела комедию в стихах Александра Грибоедова «Горе от ума» и его переписку, произведения Александра Пушкина. Удостоена Золотой Пушкинской медали и премии «Подвижник». Годы творчества c 1966 по 2020″.