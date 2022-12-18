CBS – всё больше женщин в Америке покупают оружие, чтобы защитить себя

В США растут продажи огнестрельного оружия, причём покупателями всё чаще становятся женщины, пишет телеканал CBS. В последние годы на их долю приходится около 40% продаж. Женщины, особенно молодые, хотят защитить себя от возможных угроз и чувствовать себя увереннее. Многие после покупки оружия не выходят из дома без него.

Обратимся к теме тенденции роста продаж оружия в Америке. В этом году ФБР провело более 28 миллионов проверок сведений об огнестрельном оружии, и среди них растёт число оружия, принадлежащего женщинам. Промышленная торговая группа утверждает, что в последние годы на долю женщин приходится порядка 40% продаж оружия. В сегодняшней программе Eye on America корреспондент CBS Марк Штрассманн показал, как меняется отрасль.

ИНСТРУКТОР: Займите устойчивую позицию.

В сердце Алабамы, в краю оружия, Грейси Бархилл выкладывается раз за разом, разогревая свой 9-миллиметровый Смит-энд-Вессон, купленный всего месяц назад.

ГРЕЙСИ БАРХИЛЛ: Есть вещи, которые вы не учитываете, когда смотрите фильм про Джона Уика. Я молода, я девушка, я никогда не могу знать, откуда придёт угроза.

ГРЕЙСИ БАРХИЛЛ: Вот эта — моя любимая.

ИНСТРУКТОР: Ну, разумеется!

Эта 19-летняя девушка пришла сюда на курсы по обращению с оружием для женщин. На стрельбище Скотта Реккио проводится обучение самообороне при использовании огнестрельного оружия, нацеленное на женщин, обеспокоенных различными угрозами.

СКОТТ РЕККИО: Это абсолютно невозможно отрицать — мир меняется. И они хотят быть во главе этого.

По всей стране в прошлом году каждым третьим покупателем, приобретавшим пистолет впервые, стала женщина — как Эмма Баутвелл.

ЭММА БАУТВЕЛЛ: Я очень сильно нервничала, когда стреляла в первый раз. Но мне нужно было узнать, как защитить себя.

ИНСТРУКТОР: Давай в этот раз сделаем два подхода.

Инструктор по стрельбе Беверли Олдридж обучает таких женщин меткой стрельбе, безопасности при обращении с оружием и пониманию ситуации.

БЕВЕРЛИ ОЛДРИДЖ, инструктор: Это ещё один инструмент в арсенале.

МАРК ШТРАССМАНН, корреспондент CBS: Я бы обучал женщин иначе, не так, как мужчин.

БЕВЕРЛИ ОЛДРИДЖ: Женщины слушают внимательнее, чем мужчины. Женщины быстрее, когда нужно просто услышать и воспринять то, о чём тебе говорят, и применить это.

Акита Гордон с оружием в руках выводит на сцену ещё одну тенденцию: среди темнокожих женщин процент убийств с применением огнестрельного оружия увеличился более чем втрое с 2010 года. Сегодня около 30% женщин, впервые приобретших оружие, — темнокожие.

АКИТА ГОРДОН: Потому что происходит так много спонтанных нападений на женщин. Я чувствую себя более уверенно теперь, когда ношу оружие, и мне не приходится гадать, что делать, если что-то случится.

Она показала нам «милых и дерзких» — свою линейку женской одежды и кобуры, дизайн которых предназначен для того, чтобы модно спрятать пистолет и продемонстрировать уверенность в себе — точное попадание для большинства женщин, владеющих оружием.

ГРЕЙСИ БАРХИЛЛ: Не только для того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, но и чтобы расширить свои возможности, чтобы иметь возможность свободно перемещаться по миру без немедленного столкновения с угрозами.

Многие никогда не выйдут из дома без оружия. Алабама — штат с самым высоким уровнем скрытого ношения оружия.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2022 года.