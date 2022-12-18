Мнение: В грусти супостатушка
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Тут еще на днях актер Д.Певцов выдал перл – сказал, что “Русские очень хорошо умеют умирать”. А за ним, стало быть, и Денис Майданов подоспел, с не менее гениальным песняком.
Припев:
Из России-матушки
Вдаль летят Сарматушки
На Соединенные
Штатушки!
(слова Дмитрия Рогозина)
Блин, да что это такое? Я не пойму, у нас что все теперь – жертвы лоботомии? Как будто где-то днище выбило – и потек густой жижей какой-то все более и более запредельный маразм. Про эти все песни и танцы как бы “патриотизма” ничего даже сказать нельзя, это реально упоение собственной бездарностью, глупостью и скотством. Какие “сарматушки”? Какая, нахрен, “матушка”? Почему “штатушки”?
Ему ПРО США не помеха,
Ему санкции не страшны,
Для Сармата одна лишь утеха –
Потревожить НАТОвцев сны!
И далее:
Эх, Россия, матушка,
В грусти супостатушка,
Перемоги нет, одна
Зрадушка.
Клинический случай. Песня как бы юмористическая – в ней с восторгом (!) описывается перспектива глобальной ядерной войны. Как полетят, значит, ракеты с ядерными боеголовками в “штатушки”! То, что в ответ непременно прилетят другие ядерные боеголовки, после чего “и встанет гриб лиловый, и кончится земля” – про это вообще нет речи! Идиоты в припадке дебильной радости только мечтают, как они победят “супостатушку”.
Блин, даже при Брежневе пели как-то иначе:
Расскажите, птицы, времечко пришло
Что планета наша – хрупкое стекло…
Солнечному миру – да, да, да!
Ядерному взрыву – нет, нет, нет!
А эти… Лоботомия, не иначе. Или это демоны, может? Бесы вселились? Ну не могут же они САМИ?? Черт, послушаю нормального человека…
Источник: Размышления вольного социолога
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