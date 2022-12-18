Мнение: В грусти супостатушка

Тут еще на днях актер Д.Певцов выдал перл – сказал, что “Русские очень хорошо умеют умирать”. А за ним, стало быть, и Денис Майданов подоспел, с не менее гениальным песняком.

Припев:

Из России-матушки

Вдаль летят Сарматушки

На Соединенные

Штатушки!

(слова Дмитрия Рогозина)

Блин, да что это такое? Я не пойму, у нас что все теперь – жертвы лоботомии? Как будто где-то днище выбило – и потек густой жижей какой-то все более и более запредельный маразм. Про эти все песни и танцы как бы “патриотизма” ничего даже сказать нельзя, это реально упоение собственной бездарностью, глупостью и скотством. Какие “сарматушки”? Какая, нахрен, “матушка”? Почему “штатушки”?

Ему ПРО США не помеха,

Ему санкции не страшны,

Для Сармата одна лишь утеха –

Потревожить НАТОвцев сны!

И далее:

Эх, Россия, матушка,

В грусти супостатушка,

Перемоги нет, одна

Зрадушка.

Клинический случай. Песня как бы юмористическая – в ней с восторгом (!) описывается перспектива глобальной ядерной войны. Как полетят, значит, ракеты с ядерными боеголовками в “штатушки”! То, что в ответ непременно прилетят другие ядерные боеголовки, после чего “и встанет гриб лиловый, и кончится земля” – про это вообще нет речи! Идиоты в припадке дебильной радости только мечтают, как они победят “супостатушку”.

Блин, даже при Брежневе пели как-то иначе:

Расскажите, птицы, времечко пришло

Что планета наша – хрупкое стекло…

Солнечному миру – да, да, да!

Ядерному взрыву – нет, нет, нет!

А эти… Лоботомия, не иначе. Или это демоны, может? Бесы вселились? Ну не могут же они САМИ?? Черт, послушаю нормального человека…