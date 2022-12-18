Одна из крупнейших в Венгрии торговых сетей Aldi ввела количественные ограничения на продажу продовольственных товаров

Одна из крупнейших в Венгрии торговых сетей Aldi ввела в супермаркетах количественные ограничения на продажу продовольственных товаров по льготным ценам.

Руководство компании пояснило, что ограничение связано с высоким спросом на ряд основных продуктов, цены на которые были заморожены по решению правительства Венгрии. В компании заявили, что хотят гарантировать всем потребителям доступ к продуктам с низкими ценами, передает ТАСС.

С 17 декабря в магазинах торговых сетей Aldi по всей стране установлены следующие количественные ограничения на продажу товаров по льготным ценам: растительное масло – 1 литр, молоко – 1 литр, сахар-песок – 1 кг, куриные грудки – 1 упаковка, пшеничная мука – 1 кг, картофель – 1 кг или 1 пакет, яйца – 1 десяток. Те же продукты, но другой категории, продаются в магазинах Aldi по более высоким ценам. Другие венгерские торговые сети не вводили такие ограничения.

Как сообщило экономическое интернет-издание «Портфолио», Aldi вместе с поставщиками следит за развитием ситуации и прилагает значительные усилия для обеспечения доступности всех продуктов, в том числе тех, на которые распространено замораживание цен.

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