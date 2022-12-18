Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины снарядами калибра 155 мм

Украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра 155 мм, информирует представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 01.30 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Красногоровка.

Кроме того, в 23.50 субботы зафиксирован обстрел Киевского района Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны украинских формирований из населенного пункта Орловка.

Накануне ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из «Града», а также повредили здание больницы в Буденновском районе города. В тот же день канадская журналистка обвинила киевские власти в геноциде жителей Донбасса. В прошлую субботу Россия в Совете Безопасности ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.

—