Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины снарядами калибра 155 мм
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Украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра 155 мм, информирует представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 01.30 зафиксирован обстрел Петровского района Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Красногоровка.
Кроме того, в 23.50 субботы зафиксирован обстрел Киевского района Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны украинских формирований из населенного пункта Орловка.
Накануне ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из «Града», а также повредили здание больницы в Буденновском районе города. В тот же день канадская журналистка обвинила киевские власти в геноциде жителей Донбасса. В прошлую субботу Россия в Совете Безопасности ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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