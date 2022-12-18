BFM TV – забастовка железнодорожников срывает отпускные планы французов в преддверии праздников

Начало рождественских каникул во Франции было омрачено забастовкой железнодорожников, в результате которой поезда в стране ходят с перебоями, пишет BFM TV. В итоге французам приходится сдвигать сроки отъезда в отпуск и возвращения из него, передаёт телеканал. Хотя текущая акция закончится в понедельник, новые забастовки уже намечены на рождественские и новогодние выходные, отмечается в репортаже.

Начинаются рождественские каникулы, но железнодорожная компания SNCF не приготовила подарков к этому случаю.

ДЕВУШКА: Я сейчас живу в Мёдоне, но сама я из Осера. Вчера я задержалась на час и выяснила, что поезда уже не ходят. Обычно они ходят каждые 15 минут, а тут я узнала, что придётся ждать до 11:35.

МУЖЧИНА: Этот поезд пришёл, но вот предыдущий… он не приехал, даже не выехал, вот так. Поэтому я вынужден был отложить свою поездку.

Всего из 650 поездов по расписанию в первый день отъезда на праздники в путь отправились только около 20. Однако теперь путешественники беспокоятся о будущем возвращении с каникул.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Я возвращаюсь 2 января. Тоже поездом, но если их не будет, буду рассматривать BlaBlaCar или автобус.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Я должен вернуться первого, но если всё продолжится, я буду выезжать 28-го или 29-го. Я вернусь раньше, не обязательно другим транспортом, но раньше. Это лучше, чем рисковать пропустить экзамены.

Забастовка, начавшаяся в четверг вечером, продлится до понедельника, но железнодорожники уже уведомили о следующих акциях в рождественские и новогодние выходные.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2022 года.