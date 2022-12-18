 

RTC – «чистая русофобия» — православная церковь в Льеже регулярно страдает от вандализма

18.12.2022, 2:05, Разное
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После начала украинского конфликта православная церковь в бельгийском Льеже регулярно становилась объектом вандализма, пишет RTC. Как передаёт издание, на стены церкви то и дело наклеивают листовки с ненавистническими высказываниями в адрес русских или разрисовывают фасад граффити. По мнению прихожан, эти акты — не призывы к окончанию военных действий, а свидетельство русофобии.


RTC

После начала украинского конфликта православная церковь в бельгийском Льеже регулярно становилась объектом вандализма, пишет сайт местного телеканала RTC. После наклеенных на стены церкви листовок с ненавистническими текстами на фасаде храма стали появляться граффити. Последнее из них — написанное красными чернилами сообщение: «Русские ответственны за геноцид», за которым следует буква Z — до сих пор не стёрто и продолжает шокировать многих прохожих и верующих, пишет издание.

«Это послание, в котором даже не содержится призыва к окончанию военных действий. Это просто русофобское послание, призывающее ненавидеть нас», — негодует многолетний прихожанин церкви русского происхождения Алексей Бартошин.

Как пишет RTC, церковная община объединяет около 100 православных христиан. Половина из них русские, а треть — украинцы. Однако приходя в храм, все верующие оставляют политические разногласия позади, подчёркивается в статье. «В феврале месяце, когда начался конфликт, я заявил всем, что в первую очередь мы христиане, а потом уже русские или украинцы, как я сам», — рассказывает протоиерей Александр.

После начала боевых действий священник пытается сохранить взаимопонимание в своём приходе. И Алексей, и отец Александр боятся потерять близких в этом конфликте и не хотели бы, чтобы их храм стал жертвой этой нарастающей ненависти, пишет бельгийское СМИ.


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