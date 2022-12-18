6 лучших новогодних мультфильмов для детей

Полярный экспресс (2004) – главный герой, который уже с самого детства не верит ни в волшебство, ни в существование Санта-Клауса, получает невероятную возможность отправиться на Северный Полюс на поезде, внезапно появившемся прямо под его окном. По мере приближения к владениям Санты, скептицизм покидает мальчика, уступая место восторженности. Вместе с главными героями вы узнаете о том, что целый год Санта Клаус кропотливо работает, чтобы сделать особенный подарок для каждого ребенка на планете. Но сначала пассажирам поезда придется справиться с возникающими по пути трудностями.

“Секретная служба Санта-Клауса” (2011)

раскрывается зрителям как

новогодняя история, которая сдобрена порцией юмора, праздничной атмосферой и приправлена захватывающими

приключениями и капелькой трудностей, с которыми главные герои, разумеется, справятся. Кроме того, эта история переосмысляет семейный “бизнес” главных героев – развозку подарков, в которой важны совсем не последние достижения техники, а общность, семейность и то, вкладывается ли в дело жизни душа.

“Хранители снов” (2012) – мир этого мультфильма населяют магические существа, которые вселяют в человеческие сердца веру и доброту. В центре этой волшебной фантазии лежит идея о том, как разрушительны страх и одиночество, как маленькая тайна способна полностью разрушить все хорошее. Мораль картины в том, что главная сила на земле – в любви. И что силы этой хватит, чтобы развеять любые злые чары.

“Рождественская история Микки” (1983)

– нестареющая классика Диснея. Сюжет является переложением Английской классики Чарльза Диккенса, о том, как в рождественскую пору три призрака помогают главному герою обратить внимание на свои ошибки.

Мораль сказки убедительна и проста: меняться никогда не поздно. Это под силу даже Скруджу Макдаку!

“Олененок Рудольф” (1998)

– мультфильм с зашкаливающим количеством доброты! Главный герой, в честь которого и названа сказка, родился с особенной чертой – красным светящимся носиком, за что остальные оленята дразнили его и смеялись над ним. Однако, когда Санта Клаусу потребовалась помощь в сильную метель, именно Рудольфа он попросил встать в самое начало упряжки. Тогда все олени поняли, что были не правы. Мораль сказки – каждый заслуживает дружбы и доброты, даже если немного отличается от большинства.

“Как Гринч украл Рождество!” (1966)

– главный герой коварен и зелен, родился с махоньким сердцем, что сделало его злым и черствым. Глядя на то, как все вокруг счастливы, он только и думает, как бы всем насолить. И придумал он гениальное – украсть Рождество! Мораль сказки состоит в том, что суть Рождества – вовсе не подарки и елки, а проявление доброты и тепла. Недаром в этот даже те, чье сердце черство, может измениться и стать добрее. Кстати,

именно этот мультфильм смотрел Кевин МакКалистер из “Один дома”.