Кроссовер Geely Coolray нового поколения появился в РФ в декабре 2022 года

На территории РФ обнаружен обновленный кроссовер Geely Coolray.

Данная модель пока не доступна в свободной продаже, однако первый экземпляр выявлен под чехлом на территории одного из дилерских центров в Москве. О том, что речь идет именно о второй версии Geely Coolray свидетельствует соответствующая радиаторная решетка, обновленная оптика, а также видоизмененные бамперы.

В свою очередь, пока в компании не раскрывают подробности о поставках в Россию, однако есть предположения о подготовке к этапу сертификации на Geely Coolray. Обновленный кроссовер существенно изменился по внешнему виду. Под капотом автомобиля установили 1.5-литровый двигатель на 177 л.с. мощности. Модель продается исключительно с передним приводом.