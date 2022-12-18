Из остатков пряжи: делаем милого ежика на елку (инструкция и фото)

Есть много интересных идей елочных игрушек, которые вы сможете сделать своими руками. Если вы умеете делать помпоны, попробуйте смастерить забавного ежика. С ним запросто справятся даже дети. К тому же такая поделка может стать элементом декора.

Что понадобится

Чтобы сделать игрушку из помпонов в виде ежика, вам нужно взять:

темно-коричневую пряжу; светло-коричневую пряжу; светло-коричевую вспененную бумагу; светло-коричневый поролон; две маленькие черные бусины; одну большую черную бусину; ножницы; клеевой пистолет.

Как сделать

Светлую пряжу оберните примерно пятьдесят раз вокруг пальцев. Конец нити обрежьте, оберните его вокруг середины пучка из пряжи, снимите с руки.

Затяните нить по центру. С обеих сторон разрежьте нити. Распушите помпон и придайте ему круглую форму.

Теперь так же сделайте помпон из темной пряжи. Он должен быть в два раза больше светлого. Помпоны подровняйте.

Соедините оба помпона при помощи клеевого пистолета. Лишнюю пряжу обрежьте, постарайтесь придать фигурке форму ежа.

Приклейте большую бусину для носа, из двух других сделайте глазки.

Нарисуйте уши на темном поролоне, затем нарисуйте ушки меньшего размера на светлом поролоне. Вырежьте, наклейте светлую часть на темную. Прикрепите ушки к голове ежика.

Ваша игрушка готова.