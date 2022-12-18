Мнение: Дурят – и точка!

На днях оказался на Тверской, вечером, хотел уже нырнуть в метро да и двинуть до хаты – но тут взгляд упал на то, что я по привычке назвал «Макдональдс»… и я вспомнил, что это ведь уже не оно! То самое, «здание №0», первое, в котором перед самым концом совка (впрочем, он оказался бессмертен) был открыт первый на нашей территории Макдональдс! И прям нахлынули воспоминания бурной юности, как я тут стоял году так в 1990-м, в огромной очереди на 2 с лишним часа (её реально тогда сравнивали с очередью в Мавзолей!), а очередь как змея обвивала сквер… Забавное было время, чем-то похожее на нынешнее: тогда страна стремительно летела к своему коллапсу и краху, сейчас страна летит к своему коллапсу и краху… Но насколько разные ощущения!

Казалось бы, почему? Мне ни совок тогда было не жалко, ни нынешнюю РФ – тем паче… Видимо, дело в том, что тогда казалось – после того как СССР развеется по воздуху болотным туманом, наступит что-то чистое и светлое, другая, лучшая жизнь; а теперь ясно, что злобный уродец РФ испустит дух, но на его месте возникнет нечто как бы не еще гаже – и оптимизма это никак не добавляет.

Но, с другой стороны – вот Макдональдс, точнее, странный какой-то косплей на его тему, с названием «Вкусно и точка»; очереди, понятно, никакой нет в помине. А я ведь в этом заведении-призраке еще не был ни разу! Так почему бы не замкнуть круг?! Будет красиво: первый раз в макдональдс я пошел здесь – логично заглянуть посмотреть, что от макдональдса осталось, на то же место. Тот же и там же, 30 лет спустя! И я пошел во «Вкусно и точка» на Тверской.

Только уже войдя, я спохватился, что «эксперт по бигмакам» из меня никакой, поскольку в макдональдсы я последние лет 20 заглядывал крайне редко; все мои бигмачные остались в 90-х, эх, эх… Я попытался вспомнить вкус БигМака – и не вспомнил. Но что делать? Решил понадеяться на «память тела»; может быть, с первым укусом рецепторы что-то вспомнят…

На Тверской заведение огромное, еще и двухэтажное; прежде всего я поразился относительной тишине – хотя народу было прилично. Чего-то не хватало… Точно – криков «Свободная касса!!» Это же фирменный знак «Макдональдса»!

Увы. Там теперь была электронная система заказа – набираешь себе блюд на любом из автоматов с меню, стоящих в линию посередине зала, оплачиваешь карточкой, получаешь чек с номером заказа, отдаешь ее туда, где раньше была линия касс; на табло высвечивается твой номер, подходишь, забираешь, жрёшь. Никакой романтики.

Я был разочарован. Но не уходить же. Решил проводить эксперимент до конца – брать, есть и сравнивать (мысленно). Бигмаков там теперь, понятно, нет, зато появились бургеры с курятиной. Их я сразу отверг – во-первых, профанация, во-вторых, я ж ищу аналоги! В Бигмаке была котлета из говядины – я взял «Монблан бургер», там тоже обещали говядину. Из салатов взял «Цезарь», непременно – картошку (а то я читал, что вроде как во Вкусно и точке картошки нет или она не такая). Для соблюдения аутентичности – еще мороженое (в юности я его брал всегда) и уже совсем было решил по нынешней привычке ограничиться чаем – но вспомнил, что в былые времена я, как и весь советский народ, запивал БигМак исключительно Кока-Колой!

Вот тут было интересно – ведь Коки в РФ уже нет, не поставляют. Вместо нее там нечто с диковинным названием «Добрый Кола» (на согласование по родам всем в стране ЕГЭ плевать, ясное дело). Ладно, взял ее – исключительно ради преемственности.

Обошлось всё примерно в 700 рублей – в общем, немало, учитывая, что Макдональдс это всё-таки забегаловка. Хотя да – это ж «Вкусно и точка»… Ну так тем более – это ж даже теперь не мировой бренд, за который вроде как прилично переплачивать.

Столик найти оказалось не очень просто – хоть у касс никто не толпится, но зал (а точнее залы) заполнены весьма плотно, почти как в былые (в 90е) времена. Я, уж совсем погрузившись в воспоминания, даже подумал, что надо подняться на второй (там всегда было свободнее), но нет – приглядевшись, все-таки обнаружил местечко прямо в главном зале.

Насчет вкуса… В целом оказалось более терпимо, чем я ожидал. Из всего мне однозначно не понравился только салат – явная халтура: по сути, туда кинули пару разрезанных помидорок да нарвали салатных листьев, а «хитом» «салата Цезарь» должны были, видимо, стать брошенные в него три или четыре куриных наггетса; по мне – полная ерунда.

Насчет «бургера Монблан» сказать что-то трудно – я ведь так и не вспомнил, каков был БигМак. Нынешний – ну, булка с котлетой, еще овощи какие-то – неплохо, хотя и суховато. Но никакого отвращения Монблан у меня не вызвал – съел с аппетитом, тем более что весь день бегал на морозе.

Самое смешное ощущение – от «Добрый Кола»: я… не почувствовал разницы! Ну – кола и кола. Холодная, и это хорошо. Хотя я плохой знаток Коки, как и Пепси – в новом веке я их практически не пью, причем не из-за какого-то там бойкота, а просто…

И мороженое – тоже, на мой вкус, вполне «как прежде». По крайней мере – похоже на мороженое.

В общем, какой мой вердикт? Пожалуй, после этого визита я укрепился в своем изначальном подозрении: никуда «Макдональдс» из России не уходил. Вахлак-«угольщик» откуда-то из-под Кузбасса (который до этого никаким общепитом никогда не занимался, а тут, вишь ли, «купил всю сеть» в России) – подставная фигура, «мистер Фунт», что-то вроде «президента Медведева», которому Пути-пут дал на четыре года подержать корону облезлой Российской Империи.

Вся эта ваша «Вкусно и точка» (с нарочито идиотским названием, чтобы никто не привык и не переживал при обратной замене) – это просто Макдональдс и есть. Но, понятно, «на минималках». Ослабление контроля неизбежно происходит, качество, конечно, упало и будет падать, если всё оставить как сейчас.

Все «делают вид» – думаю, так не только с «маком». Капитаны врубили автопилоты и временно ушли с кораблей, те плывут пока «сами», на прежней инерции и старым курсам. ПЕРЕЖИДАЮТ – когда в России перестанут маяться дурью и можно будет опять заняться бизнесом.

Но это неустойчивое состояние. Донбасские угольщики в качестве фунтов – это не более чем болванчики, автопилоты долго не вытянут. Да и вопрос – удастся ли хоть кому-то вернуться.

UPD. Да, и чего все гнали на картошку? Картошка как картошка, жареная. Очень вредная. За 30 лет не изменилась.