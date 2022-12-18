ABC News – грядёт абсолютный хаос — отмена указа Трампа грозит США новой миграционной волной

Власти Техаса опасаются, что в скором времени Соединённые Штаты ждёт массовый наплыв мигрантов. Всё дело в том, что в ближайшие дни закончится срок действия инициативы, принятой прошлым президентом, которая позволяет выдворять переселенцев из страны, не давая им возможности запросить убежище, передаёт ABC News.

Тысячи мигрантов каждый день выстраиваются в очередь в надежде пересечь границу США. Власти предупреждают, что грядет ещё больший наплыв, поскольку срок действия раздела 42 истекает на следующей неделе. Вопрос, который мы задавали на этой неделе: что делает Белый дом и что конгресс планирует предпринять по этому поводу?

Сегодня вечером корреспондент ABC News Марта Раддац находится в Техасе. Она пролетела над границей на вертолёте и поговорила с губернатором, который выступил с предостережением о грядущем абсолютном хаосе.

Так сегодня вечером выглядит граница США с Мексикой. Десятки мигрантов, выстроившиеся вдоль этого забора, ждут, когда их оформят.

МАРТА РАДДАЦ, старший корреспондент ABC News по международным делам: Вы все с Кубы?

Вдоль Рио-Гранде можно увидеть их мокрую одежду, обувь и другие следы изнурительного путешествия.

МАРТА РАДДАЦ: Но, несмотря на мили преград, мили границы и Национальную гвардию вдоль неё, можно просто — посмотрите прямо туда, — пересечь эту реку, за которой находится Мексика.

По некоторым оценкам, в таких убежищах, как здесь, в Сьюдад-Хуаресе, сотни, а то и тысячи мигрантов ждут истечения срока действия раздела 42. Это инициатива эпохи Трампа, которая позволяет высылать мигрантов, не давая им возможности запрашивать убежища.

Наш корреспондент Мэтт Риверс встретил Карлоса в Сьюдад-Хуаресе. Мужчину отправили обратно в Мексику после того, как он перешёл в Эль-Пасо ранее на этой неделе.

МЭТТ РИВЕРС, корреспондент ABC News: (переводит.) Их (Карлоса и других мигрантов. — ИноТВ) посадили в автобус и ничего им не сказали. Их привезли к мосту, после чего он вернулся сюда.

Он один из 2,5 тысячи мигрантов, которые ежедневно переходят границу, чтобы попасть в Эль-Пасо.

МАРТА РАДДАЦ: Мексика прямо за той рекой?

ГРЕГ ЭББОТТ, губернатор Техаса: Всё верно.

Мы обследовали границу с губернатором Техаса Грегом Эбботтом. Он говорит мне, что они готовятся к наплыву мигрантов.

МАРТА РАДДАЦ: Как вы думаете, что произойдëт на следующей неделе, когда закончится срок действия раздела 42?

ГРЕГ ЭББОТТ: Если суды не вмешаются и не остановят отмену раздела 42, наступит абсолютный хаос.

По прогнозам Министерства внутренней безопасности, до 18 тысяч человек смогут пересекать границу ежедневно, если срок действия раздела 42 истечёт на следующей неделе.

С нами на прямой связи из Техаса Марта Раддац. Марта, подытожим всё вышесказанное для людей, которые действительно следят за этой проблемой: срок действия раздела 42 заканчивается на следующей неделе, от конгресса и Белого дома требуют план для решения этой задачи.

МАРТА РАДДАЦ: Так точно, Дэвид. 19 штатов, возглавляемые республиканцами, подали апелляцию, которую предстоит рассмотреть суду. Но пока ожидается, что срок действия раздела 42 истечёт в среду, в результате чего может возникнуть массовая волна мигрантов. Тем не менее в администрации Байдена заявляют, что готовятся к такому развитию событий и что конгресс может предоставить экстренное финансирование. Дэвид?

Это серьёзная проблема. Марта Раддац. Марта, спасибо. У Марты будет гораздо больше прямых включений с границы, в том числе интервью с губернатором Техаса на этой неделе. Разумеется, у нас уже будет утро воскресенья. Марта, спасибо.

Дата публикации 17 декабря 2022 года.