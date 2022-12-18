 

Das Erste – экологи раскритиковали первый терминал СПГ Германии за выбросы хлора

18.12.2022, 0:40, Разное
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В Германии торжественно открыт первый плавучий терминал сжиженного газа, который должен помочь стране восполнить дефицит в снабжении, вызванный отказом от поставок российского газа. Как пишет немецкий телеканал Das Erste, судно предназначалось для Австралии, однако там от него отказались: системы омываются хлором, который затем сбрасывается в море со сточными водами. В связи с этим экологи Германии критикуют проект как пережиток прошлого века.

В Вильгельмсхафене на побережье Северного моря в первой половине дня был торжественно открыт первый немецкий плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа. В этом событии, среди прочего, принимал участие канцлер Олаф Шольц. Терминал должен помочь закрыть бреши в снабжении, возникшие в результате отсутствия поставок российского газа. В следующем году должны начать работу ещё три плавучие станции. Критика проекта звучит со стороны организаций, защищающих природу.

Береговая охрана добралась до первого плавучего терминала СПГ в Германии. Судно Höegh Esperanza вообще-то предназначалось для Австралии, однако там от него отказались по экологическим причинам, потому что его системы омываются с хлором, который сливается со сточными водами. В Вильгельмсхафене промышленная установка работает непосредственно по соседству от чувствительной экосистемы мелководья Северного моря. Это вызывает критику у защитников окружающей среды. Министр окружающей среды Нижней Саксонии защищает судно и пишет о том, что регулярно будут производиться измерения.

КРИСТИАН МЕЙЕР, министр окружающей среды Нижней Саксонии: Не существует никакой скидки в вопросах окружающей среды. Все европейские и национальные экологические стандарты строго соблюдаются, показатели далеки от предельно допустимых значений.

В Институте имени Альфреда Вегенера — авторитетном исследовательском центре в Бремерхафене — на плавучий терминал смотрят совсем иначе.

МАТТИАС БРЕННЕР, морской биолог в Институте Альфреда Вегенера: Я бы сказал, это состояние прошлого столетия. Так часто делалось: пережитки какого-либо процесса просто сбрасывались в воздух или в воду, в землю или в море. Я считаю, что сейчас так больше делать нельзя.

Немецкая организация по защите окружающей среды проверяет жалобу с целью воспрепятствовать промыванию систем судна хлором. Перед проведением сегодняшнего торжественного открытия с участием канцлера Германии Шольца и министра экономики Хабека были приняты значительные меры безопасности: власти не исключали вероятности проведения протестов.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2022 года.

 


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