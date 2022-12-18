 

Саввин день: что нельзя делать 18 декабря

18.12.2022, 0:30, Разное
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    История

    Преподобный Савва Освященный жил в 5-6 веках. Он родился в
    семье праведников, с восьми лет поступил в монастырь, а в 17 принял постриг. Посвятив
    часть жизни традиционному богослужению, инок стал затворником и поселился в
    пещере, а под влиянием духовных наставников набирался все больше монашеского
    опыта. После скитаний в Иорданской пустыне Савва решил остаться там насовсем и
    основал лавру в пещере вместе с учениками, а потом еще несколько аналогичных
    обителей, где происходили невероятные вещи вроде осадков в период засухи и
    исцеления бесноватых.

    Православная церковь установила Саввин день 18 декабря, да и
    вообще почитает Савву Освященного как основателя Иерусалимского устава.
    Подлинный текст до наших дней не дошел, но при условии преобразований и
    дополнений дал начало комплексу богослужебных правил.

    Что нельзя делать сегодня

    В этот церковный праздник, согласно православному
    календарю, продолжается Рождественский пост, так что от мяса следует отказаться.
    Еще сегодня, как в общем-то и всегда, нельзя ругаться, скандалить и таить
    обиды.

    Ну а согласно народным верованиям, в Саввин день 18 декабря
    2022 года беременным женщинам нельзя мыть голову, дабы не навредить ребенку.
    Предки верили, что работать сегодня нельзя тоже, а еще запрещено мусор выносить
    в ведре, якобы через ведро проблемы в дом вернутся.

    Народные приметы

    Издавна в церковный праздник 18 декабря (по новому стилю, — Прим. ред.) предсказывали
    погоду. Как с этим связан Савва Освященный и связан ли вообще — для нас
    загадка. Тем не менее народные приметы все же имеются.

    • Дым из трубы стелется в разные стороны — к дождливой погоде.
    • Если в Саввин день снегири поют — снегом заметет
      округу.
    • Белки скачут по земле — температура воздуха повысится.

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