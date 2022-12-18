Саввин день: что нельзя делать 18 декабря

История

Преподобный Савва Освященный жил в 5-6 веках. Он родился в

семье праведников, с восьми лет поступил в монастырь, а в 17 принял постриг. Посвятив

часть жизни традиционному богослужению, инок стал затворником и поселился в

пещере, а под влиянием духовных наставников набирался все больше монашеского

опыта. После скитаний в Иорданской пустыне Савва решил остаться там насовсем и

основал лавру в пещере вместе с учениками, а потом еще несколько аналогичных

обителей, где происходили невероятные вещи вроде осадков в период засухи и

исцеления бесноватых.

Православная церковь установила Саввин день 18 декабря, да и

вообще почитает Савву Освященного как основателя Иерусалимского устава.

Подлинный текст до наших дней не дошел, но при условии преобразований и

дополнений дал начало комплексу богослужебных правил.

Что нельзя делать сегодня

В этот церковный праздник, согласно православному

календарю, продолжается Рождественский пост, так что от мяса следует отказаться.

Еще сегодня, как в общем-то и всегда, нельзя ругаться, скандалить и таить

обиды.

Ну а согласно народным верованиям, в Саввин день 18 декабря

2022 года беременным женщинам нельзя мыть голову, дабы не навредить ребенку.

Предки верили, что работать сегодня нельзя тоже, а еще запрещено мусор выносить

в ведре, якобы через ведро проблемы в дом вернутся.

Народные приметы

Издавна в церковный праздник 18 декабря (по новому стилю, — Прим. ред.) предсказывали

погоду. Как с этим связан Савва Освященный и связан ли вообще — для нас

загадка. Тем не менее народные приметы все же имеются.