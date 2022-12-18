В РФ начнут продавать кроссовер Volkswagen Tayron из Китая

Российский дилерский центр объявил о приеме предварительных заказов на новый кроссовер Volkswagen Tayron.

Данный автомобиль в настоящее уже доступен на китайском рынке. Предполагается, что для россиян обновленная модель будет продаваться от 3,3 млн рублей. Покупателям предложат комплектации 1,4 и 2,0-литровыми бензиновыми моторами. В базовой комплектации применили светодиодную оптику, панорамную крышу, бесключевой доступ и трехзонный климат-контроль. Новый автомобиль имеет камеру заднего вида и цифровую приборную панель.

Напомним, официальная премьера Volkswagen Tayron состоялась осенью 2018 года, однако до сих пор автомобиль не поставлялся в Россию. Покупателям доступны комплектации с бензиновыми моторами на 150 и 186 л.с. мощности соответственно.