 

В РФ начнут продавать кроссовер Volkswagen Tayron из Китая

18.12.2022, 0:08, Разное
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Российский дилерский центр объявил о приеме предварительных заказов на новый кроссовер Volkswagen Tayron.

Данный автомобиль в настоящее уже доступен на китайском рынке. Предполагается, что для россиян обновленная модель будет продаваться от 3,3 млн рублей. Покупателям предложат комплектации 1,4 и 2,0-литровыми бензиновыми моторами. В базовой комплектации применили светодиодную оптику, панорамную крышу, бесключевой доступ и трехзонный климат-контроль. Новый автомобиль имеет камеру заднего вида и цифровую приборную панель.

Напомним, официальная премьера Volkswagen Tayron состоялась осенью 2018 года, однако до сих пор автомобиль не поставлялся в Россию. Покупателям доступны комплектации с бензиновыми моторами на 150 и 186 л.с. мощности соответственно.


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