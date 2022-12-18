В РФ начались продажи новых кроссоверов Mazda CX-4 с гарантией по цене от 3 млн рублей

Российская компания сообщила о поставках на местный рынок новых паркетников Mazda CX-4.

Данные автомобиль предназначены для китайского рынка, однако покупатели смогут приобрести кроссовер в РФ с гарантией 2 года или пробегом до 100 тысяч километров. Новый Mazda CX-4 получила 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 158 л.с. В продаже доступны версии с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

В базовой версии применили 6 подушек безопасности, светодиодную оптику, 17-дюймовые диски, а также кондиционер и кнопочный запуск двигателя. Для россиян новый кроссовер Mazda CX-4 будет продаваться по цене от 4 до 5,6 млн рублей в разных комплектациях.