Мнение: Хрупкость

Очень философский фрагмент из Фейсбука:

“Я живу в российском городе, у нас внезапно отключают электричество без всяких усилий со стороны врагов. А потом включают. Оборудованные часами устройства реагируют на включение по-разному.

Микроволновка Panasonic 2022 г. и музыкальный центр Philips 2007 г. показывают восьмёрки и чёрточки.

Дорогущая духовка Siemens 2016 г. после включения устанавливает у себя 12 часов дня и дату 1 января 2014, после чего время идёт. Видишь на ней 21:40, и понимаешь, что свет дали 9 часов и 40 минут назад.

И только отметивший своё 20-летие видеомагнитофон Panasonic подхватывает время из батарейки, показывая его правильно.

Прогресс стирает навыки. Особенно за панасоник обидно”.

Вот так и ты, Юзернейм! Чем современней – тем беззащитней при отключениях.