 

Зачем Боня накинулась – Личное мнение

17.12.2022, 23:32, Разное
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На мою любимицу Алёну Шишкову, напала с критикой мадам Виктория Кактус-Боня. Ради объективности нужно признать — накинулась по делу.


Фото: Соцсети

«Помнится, два года назад я поднимала тему того, как опасно увлекаться уколами (а именно, филлерами), которые превращают молоденькое и красивое личико в тяжелое и одутловатое лицо», — рассказала жертва красоты Боня.

Права Боня? Права. Уж кто-кто, а Боня знает толк в косметологии:


Фото: Соцсети

Бывает, что перебор с филерами уродует? Бывает, конечно. Как там Боня сказала? Филеры надувают лицо? Превращают в тяжёлое и одутловатое?

Я всегда говорила, что критиковать имеют право только те, кто сам что-то понимает в теме.

Ну, например, я имею право разобрать любую программу тренировок или раскритиковать книгу или кино. И именно поэтому, глядя на Боню, я и говорю — критиковать мою любимицу и Симоны Яковлевны Виктория имеет право.

https://t.me/lenamiro/12697

Но точно так же, и Алёна Шишкова имеет право критиковать Боню. Если уж так разбираться, то Алёна пострадала от филеров намного меньше Виктории.

Чья внешность вам кажется более привлекательной — Алёны или баб Вики?

Источник: Лена Миро


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