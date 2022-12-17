NBC – устрашающая тридемия истощает возможности американских больниц

Сочетание респираторно-синцитиального вируса (РСВ), гриппа и COVID-19 продолжает изводить Соединённые Штаты, ставя новые рекорды заражений. Во многих больницах уже не хватает коек, чтобы справиться с наплывом пациентов. Более того, по мнению экспертов, после рождественских каникул страну ждёт новый всплеск заболеваний, пишет NBC.

Сегодня вечером растущее число медицинских центров по всей стране, в том числе больница Университета Нью-Мексико в Альбукерке, нуждаются в помощи. Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), грипп и COVID — устрашающая тридемия — сходятся вместе, подталкивая врачей и медсестёр к краю пропасти.

СТИВЕН МАКЛАФЛИН, врач больницы Университета Нью-Мексико: В последние шесть-восемь недель мы загружены более чем на сто процентов. У нас просто физически не хватает коек для всех пациентов, которых нам нужно лечить.

В то время как больницы сталкиваются с большими трудностями, Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что в некоторых районах число заражений гриппом, предположительно, снижается. Вместе с тем они по-прежнему значительно опережают прошлогодние значения.

За более чем 10 недель грипп привёл к смерти более 9,3 тысячи и госпитализации 150 тысяч человек. Это значение выше, чем в любой другой сезон гриппа за последние десять с лишним лет. Число заболевших коронавирусом также выросло на 40 процентов за две недели, а количество летальных исходов увеличилось на 25 процентов. Впрочем, эти цифры остаются намного ниже пандемических максимумов.

По мере того как рекорд заболеваемости РСВ достигает своего пика…

ДЖОРДАН МАРКЕС, мама девочки: Всё произошло так быстро.

…Джордан Маркес говорит, что после того, как её трехмесячная дочь Амайя заразилась COVID, именно РСВ чуть не лишил ребёнка жизни.

ДЖОРДАН МАРКЕС: День за днём она просто лежала там. И я думала: никто не знает, восстановятся её лёгкие или нет.

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC: Эта больница, как и многие другие в различных уголках нашей страны, переполнена. Теперь они ставят по две кроватки в каждую палату, чтобы справиться с наплывом детей. Снаружи на стоянке развернули палаточный приёмный покой для взрослых пациентов, которых медцентр не в состоянии принять.

По всей стране, где время ожидания неотложной помощи растягивается на часы, 12 процентов смертей на прошлой неделе пришлись на грипп, COVID-19 или пневмонию. Сегодня на передовой борьбы с заболеваниями наблюдается мрачная реальность: те самые места, куда многие обращаются за помощью, теперь сами в ней нуждаются.

Кстати, Мигель, мы наблюдали всплеск заболеваний спустя неделю после Дня Благодарения. Что врачи говорят о массовых собраниях людей в декабрьские праздники?

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР: Что ж, Лестер, врачи беспокоятся об этих собраниях. Как и в День Благодарения, они ожидают больших семейных и дружеских встреч во время рождественских каникул. И они опасаются, что уже в январе нас ждёт новый крупный всплеск случаев РСВ, гриппа и COVID.

Дата публикации 17 декабря 2022 года.