 

FAZ – глава МВД ФРГ требует «жёсткого подхода» к врагам государства

17.12.2022, 23:15, Разное
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Германии необходим «жёсткий подход» к врагам государства, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на слова главы МВД ФРГ Нэнси Фэзер. Политик также заявила, что в Германии по-прежнему существуют радикальные сообщества, отрицающие принципы демократии.


AP

После масштабной облавы на «граждан рейха» глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер сказала о своём намерении продвигать «жёсткий подход к врагам государства», пишет Frankfurter Allgemeine. По словам Фэзер, она уверена в том, что будут обнаружены новые экстремисты.

Кроме того, Фэзер заявила: «Мы знаем о существовании радикальных сообществ, отрицающих демократические принципы, придерживающихся теорий заговора и фантазирующих о переворотах, а также не чурающихся насилия». Frankfurter Allgemeine напоминает, что на прошлой неделе в Германии было задержано 25 «граждан рейха»: из них 22 человека обвиняются в попытке осуществить государственный переворот.

Как отмечает издание, Фэзер также выступила за ужесточение права на обладание оружием. По её словам, экстремисты не должны иметь никакого доступа к оружию, а граждане, уже имеющие лицензии, должны проходить регулярные проверки. 


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