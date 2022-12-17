 

“Карнавальная ночь”: страшная тайна песни главного новогоднего кинохита

17.12.2022, 23:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Скорее всего, как только звучат первые ноты композиции, перед глазами возникает затянутая в черное платье актриса. Красавица выплясывает на фоне циферблата и раздается заветное: “Пять минут, пять минут – это много или мало”.

Но! Интересный факт: на самом деле Людмила Гурченко ничего подобного не произносит, да и слово “мало” звучит в композиции буквально пару раз. Ошибочные воспоминания – всего лишь эффект Манделы. Так называют феномен, при котором миллионы помнят то, что не похоже на реальность.

Кстати, на российской эстраде действительно есть песня, в которой звучат строчки “это много или мало”. Исполняет их Валерий Леонтьев в песне “Три минуты”. Так вышло, что в памяти народа две песни соединились в единое целое. Да-да, вот такая страшная тайна скрывается за треком главного новогоднего кинохита.

Кстати, вероятно, вы можете быть заложником эффекта Манделы и еще в одном случае. В 1999 году, почти перед самым Новым Годом, Борис Ельцин обратился к россиянам, заявив, что покидает пост президента. Он назначил приемника и заявил, что сделал все, что мог.

Многие помнят коронную фразу Ельцина: “Я устал, я ухожу”. Но на самом деле политик говорит лишь “Я ухожу”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.20 / Призрачная фигура промелькнула в здании прямо перед тем, как его снесли

05.07.21 / Кажется, что пни присыпаны снегом, но на самом деле нет: простая хитрость с солью и ватой поможет избавиться от поросли деревьев

20.05.21 / Грузины, уехавшие в Германию по программе трудоустройства, жалуются на условия

21.03.22 / Марка BMW опубликовала данные запаса хода компактного электрокроссовера iX1

14.11.22 / Мнение: Феминисткам на заметку

09.03.22 / «Это ваша разборка. Разве наши старики и дети виноваты?»

20.12.21 / В Москве продают комнату больше чем за 14 миллионов рублей

23.11.22 / Меган Маркл записала подкаст с автором “Секса в большом городе” Кэндес Бушнелл: “В мире более четырех типов женщин”

28.01.22 / МИД РФ объявил о начале эвакуации олигархов и их семей с территории США

13.10.21 / Невестка известной российской певицы Валерии Лиана Шульгина пожаловалась на здоровье после родов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика