“Карнавальная ночь”: страшная тайна песни главного новогоднего кинохита

Скорее всего, как только звучат первые ноты композиции, перед глазами возникает затянутая в черное платье актриса. Красавица выплясывает на фоне циферблата и раздается заветное: “Пять минут, пять минут – это много или мало”.

Но! Интересный факт: на самом деле Людмила Гурченко ничего подобного не произносит, да и слово “мало” звучит в композиции буквально пару раз. Ошибочные воспоминания – всего лишь эффект Манделы. Так называют феномен, при котором миллионы помнят то, что не похоже на реальность.

Кстати, на российской эстраде действительно есть песня, в которой звучат строчки “это много или мало”. Исполняет их Валерий Леонтьев в песне “Три минуты”. Так вышло, что в памяти народа две песни соединились в единое целое. Да-да, вот такая страшная тайна скрывается за треком главного новогоднего кинохита.

Кстати, вероятно, вы можете быть заложником эффекта Манделы и еще в одном случае. В 1999 году, почти перед самым Новым Годом, Борис Ельцин обратился к россиянам, заявив, что покидает пост президента. Он назначил приемника и заявил, что сделал все, что мог.

Многие помнят коронную фразу Ельцина: “Я устал, я ухожу”. Но на самом деле политик говорит лишь “Я ухожу”.