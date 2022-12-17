В РФ начались продажи нового кроссовера KIA Niro по цене до 3,5 млн рублей

На российском рынке объявили о начале продаж нового кроссовера Kia Niro.

Данный автомобиль можно получить исключительно при оформлении предварительного заказа. Начальная цена кроссовера Kia Niro достигает 3,5 млн рублей, однако при непосредственном оформлении заявки стоимость может измениться. Модель получила стильный внешний вид, светодиодную оптику, видоизмененный кузов, а также улучшенные бамперы.

Салон кроссовера Kia Niro также выглядит более привлекательным, о чем свидетельствуют материалы отделки и другие компоненты. Под капотом кроссовера установили 1,6-литровый бензиновый двигатель, который выдает 105 л.с. мощности. Выпущенный экземпляр выгодно отличается от предшественника.