Протоиерей Андрей Павленко: Даже враги с уважением относятся к героям ЧВК «Вагнер»

Украинские военные по собственной инициативе отдали воинские почести геройски погибшим пилотам ЧВК «Вагнер». На эту деталь в первом интервью освобожденного из тюрьмы СБУ священника Андрея Павленко обратил внимание журналист-международник Аббас Джума.

Несколько дней назад священник канонической Украинской православной церкви был передан российской стороне при непосредственном участии сотрудников ЧВК «Вагнер» и петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Кроме того, в ходе обмена в Россию были возвращены тела членов экипажа бомбардировщика Су-24М Александра Антонова и Владимира Никишина, которые героически погибли, защищая своих сослуживцев из «Оркестра».

В Сети вскоре появились фотографии с процесса обмена. Отчетливо видно, что гробы героев накрыты российскими триколорами и флагами с символикой ЧВК «Вагнер». Отец Андрей рассказал, что лично прикрепил эти флаги к гробам летчиков.

«Когда уже мой был обмен и вот как раз ко мне подходит украинский офицер — спокойно, уже без всякого, и дает мне — я вообще был в шоке, — два русских флага и «вагнеров» три флага. «Батюшка, на вас особая миссия — вот сейчас два гроба ставят в машину. Вы должны покрыть их этими двумя флагами», — рассказал священник.

На тот момент настоятель Свято-Тихвинского собора Лисичанска еще не знал, о ком идет речь. Военнослужащие ВСУ рассказали ему только, что эти российские летчики погибли как герои.

«…Кругом украинские военные, а наши находятся — вот, разбитые дома и какой-то двор разбитый. Они отдали им честь. Тихо, спокойно, просто с воинским уважением. И главное, что враги к ним [ЧВК «Вагнер»] теперь уже сами с уважением относятся. И я думаю, это очень важно», — отметил Андрей Павленко.

Су-24М с бортовым номером RF-93798 были подбит с земли зенитной ракетой 2 декабря под городом Бахмут. Летчики Антонов и Никишин направили горящий бомбардировщик на наступающие подразделения боевиков ВСУ. Это позволило предотвратить танковую атаку на линии обороны «вагнеровцев» и спасло немало жизней.

Военные эксперты сходу обратили внимание, что пилоты-«вагнеровцы» повторили подвиг Героя Советского Союза Николая Гастелло. В Сети предложили наградить их посмертно звездами Героя России.